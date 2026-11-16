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Фарьорските острови ни показаха как се прави, ще играят бараж за промоция

  • 16 ное 2026 | 19:10
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Фарьорските острови ни показаха как се прави, ще играят бараж за промоция

Фарьорските острови записаха златна страница в иначе скромната си футболна история, след като северният тим спечели с 1:0 у дома срещу Молдова в последния си решителен мач от група 3 на Лига „C”.

По този начин 55-хилядната държава, която иначе е автономна територия на Дания, се изкачи на второто място в групата си и ще играе бараж за промоция в по-горната Лига „B”. Нещо повече – Фарьорските острови завършиха кампанията си в Лигата на нациите без нито една загуба, след като дотук имаха само равенства.

Решителното попадение за Фарьорите падна в 24-ата минута и бе дело на нападателя Аки Самуелсен, играч на шведския шампион от миналия сезон Мялби. Той се възползва от добро подаване на Адриан Юстинусен и реализира единственото попадение в двубоя с удар от наказателното поле за 1:0. Иначе и преди това домакините бяха по-добрият отбор и можеха да открият още в 9-ата минута, когато опасен ударът на Ханус Соренсе беше отбит от стража на молдовците Андрей Кожухар.

Молдова пък имаше някои нелоши шансове да изравни, включително и в последните секунди на мача. Тогава Серджиу Перчун стреля опасно от пряк свободен удар, но стражът на домакините Матиас Ламхауге успя да избие в корнер и запази ценната победа за отбора си.

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