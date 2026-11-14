Словакия си осигури промоция след зрелищно равенство с Фарьорските острови

Словакия подпечата класирането си в по-горната Дивизия „Б“ на Лигата на нациите на УЕФА, след като завърши наравно 2:2 срещу състава на Фарьорските острови в Кошице. Отборът на Владимир Вайс поведе, след което допусна пълен обрат, но попадение на Лукаш Хараслин в 74-ата минута донесе скъпоценната точка.

Така Словакия вече е недостижим на върха с 11 точки. Скандинавският тим пък записа пето поредно равенство и му предстои пряк сблъсък с Молдова за второто място, като в тази среща ще се нуждае от задължителна победа.

Домакините бързо наложиха контрол и в 17-ата минута натискът даде резултат. Активният краен бранител Давид Ханцко центрира отлично към далечната греда, където Ерик Прекоп насочи топката с глава в ъгъла, записвайки своя дебютен гол с националния екип - 1:0 за Словакия. След това Давид Стрелец и Лукаш Хараслин можеха да удвоят, но пропуснаха. От това се възползваха гостите, които изравниха в 30-ата минута. Стрелец се опита да изчисти топката в собственото си наказателно поле, но вместо това фаулира Якуп Андреасен и след ВАР бе отсъдена дузпа, а Вильормур Давидсен не сгреши от бялата точка - 1:1.

Две минути след подновяването втората част Фарьорските острови направиха пълен обрат. След пробив в наказателното поле Петур Кнудсен подаде към Аки Самуелсен, койтонасочи топката в долния ъгъл - 1:2. Около 15 минути преди края на двубоя обаче Хараслин с удар от наказателното поле успя да изравни и донесе ценната точка за Словакия за крайното 2:2.

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