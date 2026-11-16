Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада

Майката на Кристиано Роналдо - Долорес Авейро, не скри възмущението си от отношението към мегазвездата в националния отбор на Португалия и открито призна, че е останала доволна от тежката загуба на "мореплавателите" от Дания с 1:4, съобщават колегите от "А Бола".
„Роналдо е тъжен, искаше му се нещата да бяха различни. Натъжи се, защото го излъгаха. Аз също съм тъжна. Сега загубиха в Брага. Претърпяха поражение и така им се пада, зарадвах се, че Португалия падна. Не показаха уважение към Кристиано“, заяви тя.
Запитана за поведението на съотборниците му и дали капитанът е бил уважен от тях, отговорът ѝ бе категоричен: „Не, от нито един от тях. Точно това чувствам – не беше уважен. Дори от колегите си.“
Майката на звездата омаловажи и почитта, отдадена от Португалската федерация в Брага: „Не ми хареса церемонията, която организираха в Брага, защото почит се отдава с него, а не без него. Истинското признание ще дойде от Спортинг.“
Попитана за отношенията между Жорже Жезус и Кристиано Роналдо, Долорес Авейро бе лаконична относно липсата на контакт: „Същите са, каквито имам и с вас.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google