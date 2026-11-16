Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада

Майката на Кристиано Роналдо - Долорес Авейро, не скри възмущението си от отношението към мегазвездата в националния отбор на Португалия и открито призна, че е останала доволна от тежката загуба на "мореплавателите" от Дания с 1:4, съобщават колегите от "А Бола".

Dolores Aveiro deixou fortes acusações à Seleção Nacional após a homenagem feita ao antigo capitão. A mãe de Cristiano Ronaldo revelou que o jogador português "ficou triste", porque se sentiu "enganado". Saiba mais em: https://t.co/djTYwbxilv #doloresaveiro #cristianoronaldo #ronaldo #cr7 #selecaoportuguesa #fpf #futebol #portugal #desporto #atualidade #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) November 16, 2026

„Роналдо е тъжен, искаше му се нещата да бяха различни. Натъжи се, защото го излъгаха. Аз също съм тъжна. Сега загубиха в Брага. Претърпяха поражение и така им се пада, зарадвах се, че Португалия падна. Не показаха уважение към Кристиано“, заяви тя.

Запитана за поведението на съотборниците му и дали капитанът е бил уважен от тях, отговорът ѝ бе категоричен: „Не, от нито един от тях. Точно това чувствам – не беше уважен. Дори от колегите си.“

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo’s mother, Dolores Aveiro, after Portugal’s 4-1 defeat to Denmark: 🇵🇹😳 “They DESERVED to LOSE. I was HAPPY about it." “The tribute should have happened with him there. Here at Sporting, we’ll honour him. Here, his value is recognised!" “He WASN'T respected in the national team, not even by his teammates." — @B24PT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2026

Майката на звездата омаловажи и почитта, отдадена от Португалската федерация в Брага: „Не ми хареса церемонията, която организираха в Брага, защото почит се отдава с него, а не без него. Истинското признание ще дойде от Спортинг.“

Попитана за отношенията между Жорже Жезус и Кристиано Роналдо, Долорес Авейро бе лаконична относно липсата на контакт: „Същите са, каквито имам и с вас.“

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