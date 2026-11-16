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Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада

  • 16 ное 2026 | 18:24
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Майката на Кристиано Роналдо - Долорес Авейро, не скри възмущението си от отношението към мегазвездата в националния отбор на Португалия и открито призна, че е останала доволна от тежката загуба на "мореплавателите" от Дания с 1:4, съобщават колегите от "А Бола".

Роналдо е тъжен, искаше му се нещата да бяха различни. Натъжи се, защото го излъгаха. Аз също съм тъжна. Сега загубиха в Брага. Претърпяха поражение и така им се пада, зарадвах се, че Португалия падна. Не показаха уважение към Кристиано“, заяви тя.

Запитана за поведението на съотборниците му и дали капитанът е бил уважен от тях, отговорът ѝ бе категоричен: „Не, от нито един от тях. Точно това чувствам – не беше уважен. Дори от колегите си.“

Майката на звездата омаловажи и почитта, отдадена от Португалската федерация в Брага: „Не ми хареса церемонията, която организираха в Брага, защото почит се отдава с него, а не без него. Истинското признание ще дойде от Спортинг.“

Попитана за отношенията между Жорже Жезус и Кристиано Роналдо, Долорес Авейро бе лаконична относно липсата на контакт: „Същите са, каквито имам и с вас.“

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