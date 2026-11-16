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Аталанта зарадва рожденик с нов договор

  • 16 ное 2026 | 18:03
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Аталанта зарадва рожденик с нов договор

Левият бек Лоренцо Бернаскони отбелязва 23-тия си рожден ден с нов договор с Аталанта при подобрени условия, потвърдиха от клуба. От отбора от Бергамо не разкриват официално продължителността на новото споразумение, но се предполага, че става въпрос за дългосрочен контракт, предвид факта, че предишният договор беше със срок до лятото на 2030 година.

„Присъединявайки се към клуба още преди да навърши 18 години, Лоренцо премина през всички нива на школата и натрупа ценен опит в тима до 23 години, преди да направи крачката към първия състав. Оттогава насам той постепенно си извоюва все по-значима роля благодарение на своята скромност, отдаденост и упорит труд, давайки пример с отношението си както на терена, така и извън него. всички в клуба пожелават на Лоренцо много успехи - както в личен, така и в колективен план“, се посочва в изявлението на клубния уебсайт относно италианеца, който има точно 50 мача за първия състав на Аталанта.

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