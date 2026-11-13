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Молдова сложи край на ужасната домакинска серия и почти сигурно ще е на плейоф

  • 13 ное 2026 | 21:25
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Молдова сложи край на ужасната домакинска серия и почти сигурно ще е на плейоф

Молдова взе важна победа и спечели с 2:1 у дома срещу Казахстан в пети препоследен мач за двата отбора от група 3 на Лига "Ц". В герой за домакините се превърна нападателят Петру Попеску, който реализира и двете попадения за тима си (39', 77').

Така Молдова сложи край на лошата домакинска серия от осем поредни мача без успех. Макар да има и само 2 победи в последните си общо 20 мача, отборът вече има 7 точки и почти сигурно ще играе плейоф за изкачване в горната лига. Казахстан пък остава на дъното само с 2 точки и без победа в групата.

Молдова веднага натисна съперника си и отправи няколко опасни удара, като най-сериозното положение бе пред Нику Клешченко в 38-ата минута, който с изстрел от дистанция принуди стража на гостите Стас Покатилов да избива в корнер. Вратарят на Казахстан обаче нямаше какво да направи в следващата минута, когато със страхотен шут от разстояние Петру Попеску не му остави шансове и откри резултата – 1:0 за домакините. Казахите обаче се върнаха в мача в началото на втората част, когато на свой ред Ислам Чесноков стреля от дистанция, а стражът на Молдова Думитру Челядник не се намеси по най-добрия начин и резултатът стана 1:1.

В 77-ата минута обаче Молдова отново излезе напред. Резервата Никита Мотпан центрира остро отдясно, а Петру Попеску засече от въздуха и заби втория си гол в мача – 2:1 за домакините. В самия край на двубоя играчът на гостите Максим Самородов си изкара два бързи и глупави жълти картони и бе изгонен.

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