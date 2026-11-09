В Прамак искат отговори след отпадането на Исан Гевара в Катар

Шампионските амбиции на Исан Гевара в Moto2 понесоха сериозен удар по време на Гран При на Катар, след като испанският състезател на Прамак беше принуден да се прибере с бокса с повреда в двигателя по-малко от пет обиколки преди финала на „Лусайл“.

Simply heartbreaking stuff for Izan Guevara 💔 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/WO6yHhGX6C — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

За Гевара това беше първо отпадане от миналогодишното издание на Гран При на Япония, а то сложи край на много силна серия от състезания на испанеца. Шампионът в Moto3 за 2022 година неизменно финишираше пред своя съперник в спора за титлата Мануел Гонсалес в четирите проведени надпревари преди старта в Катар.

Guevara explains what happened with his bike 🔊 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/oDbzIsXoC1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

По този начин той се беше доближил на само 3.5 пункта от състезателя на ИнтактГП, чиято преднина преди въпросните четири състезания беше 47.5 точки. След събитията в Катар, където Гонсалес завърши пети, разликата между двамата набъбна до 13.5 пункта само два кръга преди края на сезона, като Гонсалес ще има реалестичен шанс да стане шампион още в Португалия идната седмица.

#Moto2 match point coming 🔜 @18manugonzalez will have a title chance in Portugal 🔥 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/BJJ40HIECP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

В същото време мениджърът на отбора на Прамак в Moto2 Алекс де Анджелис заяви, че от тима ще търсят отговор за тази повреда от официалния доставчик на двигатели в категорията – Триумф. По думите на бившия състезател още в Малайзия моторът на Гевара е демонстрирал по-ниска мощност, но въпреки това ръководителите на шампионата не са направили нищо по въпроса.

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„Да видя как Исан намалява скоростта и спира встрани от пистата беше ужасен момент. За съжаление, технически проблем сложи край на състезанието му, а точно от това нямахме нужда. Когато се бориш за шампионската титла, е особено разочароващо да губиш точки по подобни причини.



„Данните показаха, че още преди мотоциклетът окончателно да спре, той вече е губел скорост на правите, а впоследствие Исан е загубил и възможността да сменя предавките. Още от предишното състезание имахме проблеми с недостатъчната мощност на двигателя и от петък насам обсъждах този въпрос с отговорните лица.



„Все още не знаем дали става дума за същия проблем, който доведе до днешното отпадане, но беше очевидно, че двигателят не работеше според очакванията. Разбира се, всички сме много разочаровани. Сега трябва да установим какво точно причини отпадането и да се уверим, че отговорните за случилото се ще поемат своята отговорност. Не искаме да сочим никого с пръст, но се нуждаем от ясни отговори“, коментира Де Анджелис.

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Снимки: Gettyimages