Шефът на Ямаха в МотоGP предупреди Либърти Медия: Не бива да отблъскваме верните фенове

Амбициите за експанзия и привличане на нова аудитория в световния шампионат по мотоциклетизъм не трябва да стават за сметка на традиционните почитатели на спорта. Това заяви управляващият директор на заводския тим на Ямаха в Мото ГП Паоло Павезио по повод промените, които новите собственици от Либърти Медия възнамеряват да предприемат.

Откакто американската корпорация, притежаваща и Формула 1, пое контрола над сериите през изминалата година, се появи ясен стремеж към цялостно преобразяване на облика и формата на шампионата. Сред обсъжданите идеи са организирането на повече състезания край големите метрополиси, премахването на възможността за участия с уайлдкард от 2027 година и промени в регламента за формиране на стартовата решетка при спринтовите надпревари.

Great minds think alike… sometimes 👀😂 #MotoGP https://t.co/innjH4EEdr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 17, 2026

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Павезио категорично подчерта, че подкрепя иновациите, но настоява всяка стъпка да бъде внимателно премерена. Според 54-годишния италианец, който сам принадлежи към по-старото поколение запалянковци, реформите трябва да зачитат дългогодишната история и традициите на феновете.

„В кабинета си пазя разглобен 500-кубиков мотор от 2002 година – само шаси, двигател, колела и ауспуси. Мога да го съзерцавам с часове. Това е част от миналото и може би ми допада толкова много именно заради възрастта ми. На долния етаж пък се намира машината на Агостини с барабанни спирачки, която моят дядо би харесал още повече. Еволюцията не трябва да ни плаши, стига да бъде управлявана с ясна и обща стратегия“, сподели Павезио.

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Ръководителят на японския отбор посочи и съществените разлики между бизнес моделите във Формула 1 и Мото ГП. Докато в автомобилния елит финансовите структури са различни, в шампионата на две колела основната тежест се носи от самите производители.

„Около 70 процента от общите средства в Мото ГП се осигуряват от петте фабрични конструктора. И защо го правим? За да продаваме мотоциклети. Затова е нужно внимание. Ако привлечете нови фенове към Формула 1, те няма автоматично да започнат да си купуват автомобили от марки като Ферари, Макларън или Алпин. При нас обаче не е така – ние произвеждаме и скутери за масова употреба. Всяко разширяване на аудиторията може да подмлади базата ни и да стимулира бизнеса, но не бива да стигаме до крайности, в които верните фенове да спрат да разпознават любимия си спорт“, коментира той.

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Павезио одобри и предстоящото намаляване на работния обем на двигателите до 850 кубически сантиметра в комбинация с гумите на Пирели – промяна, заложена още преди намесата на новите собственици. Според него новите машини ще останат екстремни и вълнуващи, но ще станат „малко по-човешки“, което ще допринесе за по-добро състезателно шоу.

В заключение шефът на Ямаха отбеляза, че позитивните уроци от управлението на Формула 1 – включително превръщането на самите отбори във високодоходни активи – са добре дошли, но само след като бъде гарантиран здравословен растеж на публиката и бъде запазен интересът на основните инвеститори.

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Снимки: Gettyimages