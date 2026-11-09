Ще има ли наказания за Ямаха заради отсъствието от Гран При на Катар?

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета направи първи коментар относно възможните наказания, които Ямаха може да получи след решението си да пропусне провелата се през уикенда Гран При на Катар.

Марката от Ивата обяви малко след финала на състезанието в Малайзия преди седмица, че ще пропусне 20-ия кръг за сезона. Повод за това решение на японския производител беше нестабилната обстановка в Близкия изток и вътрешната политика на марката, забраняваща служебни пътувания до подобни региони.

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От MotoGP бързо обявиха, че Ямаха може да получи наказания за нарушаването на търговския си договор с шампионата. Все още обаче не е ясно какви са възможните санкции срещу марката от Ивата и дали те ще бъдат от спортен характер, тъй като това е изцяло под юрисдикцията на ФИМ, а не на MotoGP.

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„Става въпрос за търговски договор, чиито условия не можем да обсъждаме публично. Ще проведем разговори с Ямаха и ако в резултат на тях бъде взето някакво решение, то ще бъде обявено официално.



„Но към днешна дата отношенията ни с тях са изцяло търговски. Както винаги сме заявявали, нито желаем да се намесваме, нито участваме във въпросите от спортен характер. Това е от компетенциите на ФИМ“, заяви Еспелета пред медиите в Катар.

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Отсъствието на Ямаха от уикенда в Катар не беше пълно, тъй като отборът на Прамак в Moto2 участва нормално в него. Освен това гаражите на екипа на Прамак в MotoGP бяха подредени и мотори в тях имаше, както се вижда от водещата снимка, но няма и помен от състезателите, механиците и инженерите на тима.

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Снимки: Gettyimages