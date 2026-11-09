Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ще има ли наказания за Ямаха заради отсъствието от Гран При на Катар?

  • 9 ное 2026 | 15:04
  • 196
  • 0

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета направи първи коментар относно възможните наказания, които Ямаха може да получи след решението си да пропусне провелата се през уикенда Гран При на Катар.

Марката от Ивата обяви малко след финала на състезанието в Малайзия преди седмица, че ще пропусне 20-ия кръг за сезона. Повод за това решение на японския производител беше нестабилната обстановка в Близкия изток и вътрешната политика на марката, забраняваща служебни пътувания до подобни региони.

Тото Волф критикува пилотите от MotoGP заради коментарите им за Гран При на Катар
Тото Волф критикува пилотите от MotoGP заради коментарите им за Гран При на Катар

От MotoGP бързо обявиха, че Ямаха може да получи наказания за нарушаването на търговския си договор с шампионата. Все още обаче не е ясно какви са възможните санкции срещу марката от Ивата и дали те ще бъдат от спортен характер, тъй като това е изцяло под юрисдикцията на ФИМ, а не на MotoGP.

Шефът на Ямаха в МотоGP предупреди Либърти Медия: Не бива да отблъскваме верните фенове
Шефът на Ямаха в МотоGP предупреди Либърти Медия: Не бива да отблъскваме верните фенове

„Става въпрос за търговски договор, чиито условия не можем да обсъждаме публично. Ще проведем разговори с Ямаха и ако в резултат на тях бъде взето някакво решение, то ще бъде обявено официално.

„Но към днешна дата отношенията ни с тях са изцяло търговски. Както винаги сме заявявали, нито желаем да се намесваме, нито участваме във въпросите от спортен характер. Това е от компетенциите на ФИМ“, заяви Еспелета пред медиите в Катар.

Напук на войната в Катар отбелязаха рекордна посещаемост на MotoGP
Напук на войната в Катар отбелязаха рекордна посещаемост на MotoGP

Отсъствието на Ямаха от уикенда в Катар не беше пълно, тъй като отборът на Прамак в Moto2 участва нормално в него. Освен това гаражите на екипа на Прамак в MotoGP бяха подредени и мотори в тях имаше, както се вижда от водещата снимка, но няма и помен от състезателите, механиците и инженерите на тима.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Априлия: Маркес затвори Бедзеки, ударът не можеше да бъде избегнат

Априлия: Маркес затвори Бедзеки, ударът не можеше да бъде избегнат

  • 9 ное 2026 | 14:43
  • 244
  • 0
Какви промени ще направи Хюндай за старта на сезон 2027 в WRC?

Какви промени ще направи Хюндай за старта на сезон 2027 в WRC?

  • 9 ное 2026 | 14:32
  • 242
  • 0
Роберт Кубица напуска тима, с който спечели в Льо Ман

Роберт Кубица напуска тима, с който спечели в Льо Ман

  • 9 ное 2026 | 14:18
  • 396
  • 0
От екипа на Лоусън отрекоха слуховете за Уилямс

От екипа на Лоусън отрекоха слуховете за Уилямс

  • 9 ное 2026 | 14:05
  • 617
  • 0
Педро Акоста разкри колко сериозни са били проблемите с предната му гума в Катар

Педро Акоста разкри колко сериозни са били проблемите с предната му гума в Катар

  • 9 ное 2026 | 13:21
  • 290
  • 0
Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

  • 9 ное 2026 | 12:50
  • 1328
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 6550
  • 16
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 1994
  • 10
Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 12571
  • 65
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 10875
  • 58
Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

  • 9 ное 2026 | 14:52
  • 707
  • 0
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 13754
  • 9