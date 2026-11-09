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Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

  • 9 ное 2026 | 12:50
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Марк Маркес не успя да реализира първия си мачпойнт в битката за титлата в MotoGP за 2026 година, след като завърши втори в надпреварата за Гран При на Катар.

Въпреки това испанецът се доближи още малко до осмата си корона, която той ще може да си гарантира още в спринта в Португалия в края на следващата седмица. В момента пилотът на Дукати води с 60 точки пред най-близкия си преследвач Хорхе Мартин, а победителят от „Лусайл“ Марко Бедзеки има изоставане от 74 пункта.

За да спечели Маркес титлата още след спринтовата надпревара на „Портимао“, той ще трябва да увеличи преднината си пред Мартин с поне две точки. Това означава, че действащият шампион ще трябва да финишира в най-лошия случай осми. Всякакво негово влизане в точките автоматично вади Бедзеки от сметките, тъй като до края на сезона остават да бъдат разпределени точно 74 пункта.

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В случай, че Маркес спечели титлата след спринта в Португалия, това ще е първият случай в MotoGP, в който шампионът ще бъде короноват след спринтова надпревара. Маркес също така би станал първият пилот, който си гарантира титлата в събота.

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Как Марк Маркес ще стане шампион след спринта в Португалия:

  • Ако Маркес спечели, той става шампион

  • Ако Маркес е 2-ри, Мартин не трябва да печели

  • Ако Маркес е 3-ти, Мартин трябва да е 5-ти или по-назад

  • Ако Маркес е 4-ти, Мартин трябва да е 6-ти или по-назад

  • Ако Маркес е 5-ти, Мартин трябва да е 7-ми или по-назад

  • Ако Маркес е 6-ти, Мартин трябва да е 8-ми или по-назад

  • Ако Маркес е 7-ми, Мартин трябва да е 9-ти или по-назад

  • Ако Маркес е 8-ми, Мартин трябва да е 10-ти или по-назад

  • Ако Маркес е 9-ти или по-назад, титлата няма да бъде спечелена

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Снимки: Gettyimages

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