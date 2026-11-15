Как Тръмп стана водещ промоутър на UFC

През последната година нито един спорт не се е радвал на толкова тясно преплитане на рекламните си инициативи с правителството на Съединените щати, колкото Ultimate Fighting Championship (UFC). Това до голяма степен се дължи на дългогодишното лично приятелство между Дейна Уайт и Доналд Тръмп, което отново попадна в центъра на вниманието тази седмица. Тръмп спомена името на Уайт като евентуален кандидат за поста на говорител на Белия дом, макар впоследствие да уточни, че предложението е било направено на шега.

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Коментарите на Тръмп насочиха вниманието към вече водещата се дискусия за това кой трябва да заеме вакантния пост и какви биха били политическите последици от подобно назначение. В същото време те донесоха непосредствени ползи за UFC, тъй като Тръмп многократно и директно спомена бойци и двубои от предстоящата в събота галавечер в „Медисън Скуеър Гардън“.

Не е ясно дали публикациите на Тръмп в Truth Social и изказванията му пред журналисти са имали за цел изрично да рекламират UFC 334. Ползата за организацията обаче беше неоспорима, независимо дали Уайт някога действително е обмислял да заеме поста, или е бил сериозно разглеждан като кандидат. В понеделник, докато стоеше до Тръмп в залата за брифинги на Белия дом, Уайт заяви, че „не иска да се занимава с политика“.

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Според финансовите декларации на Тръмп, публикувани чрез Службата за правителствена етика на САЩ, той е притежавал акции в TKO – публично търгуваната компания майка на UFC. Точният размер на инвестицията му не е напълно ясен, а сумите са малки в сравнение с общото му богатство. През юли обаче в годишната си декларация за 2025 година той е посочил, че притежава акции на стойност между 18 000 и 95 000 долара.

Последващи документи показват, че през 2026 година е извършил покупка и продажба на акции, като стойността на всяка от двете сделки е била между 15 000 и 50 000 долара. Към затварянето на борсовата търговия в четвъртък акциите на TKO бяха поскъпнали с близо 12% за последния месец.

„Този уикенд той организира голяма галавечер в „Медисън Скуеър Гардън“, в която ще участват двете най-велики състезателки в историята на бойните спортове, поне според мен“, заяви Тръмп, докато представяше Уайт в понеделник. „Женските боеве не са нещо особено приятно, но тези жени са изключително корави.“

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Това беше първата поява на Тръмп в залата за брифинги от повече от шест месеца, но третият път в рамките на три дни, в който той спомена двубоя между Аманда Нунеs и Кайла Харисън. Срещата между двете е подглавният двубой на съботната галавечер, като залогът е шампионската титла в категория до 135 паунда (61,2 кг). В първоначалната си публикация в Truth Social, в която спомена възможността Уайт да стане говорител на Белия дом, Тръмп назова и двете състезателки.

След това той публикува анимационно видео, в което Нунеs и Харисън сграбчват репортер, а анимираният Уайт им казва „да запазят това за следващата събота“. Във видеото се появява и анимиран Джош Хокит, който трябва да се бие в главния двубой на съботната галавечер за титлата в тежка категория. Той повтаря реплика, която истинският боец използва след победа с нокаут на южната морава на Белия дом през юни, когато заяви, че „Мишел Обама е мъж“.

Подобен подход може да изглежда необичаен за политическия живот във Вашингтон, но не и за света на бойните спортове, където рекламните кампании често разчитат на провокативни, а понякога и доста грозни похвати. Въпреки това нито една друга северноамериканска спортна лига не се е радвала на подобно преплитане между политическа публичност и спортна реклама. През лятото приятелството между Тръмп и Уайт донесе най-голямата досега рекламна полза за UFC чрез организирането на галавечерта Freedom 250 в Белия дом.

Зрелищното събитие, което включваше прелитания на военни самолети и участие на оркестъра на Корпуса на морската пехота на САЩ, беше определено от Уайт като най-важното в историята на неговата компания. В специален рекламен видеоклип той го нарече „най-смелата идея в историята на спорта“. За телевизионните зрители бяха подготвени видеоматериали, проследяващи историята на UFC и постепенното утвърждаване на организацията като легитимен спортен фактор. Кадрите бяха комбинирани с изображения на най-известните исторически паметници във Вашингтон.

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През петте месеца след събитието UFC многократно използва тези кадри в своите рекламни материали. На следващата номерирана галавечер след събитието в Белия дом, която включваше широко следения двубой между Конър Макгрегър и Макс Холоуей, последният кадър от рекламния видеоклип представляваше панорамна гледка към Freedom 250 с Белия дом на заден план. Още преди 2026 година беше ясно, че приятелството между Уайт и Тръмп ще носи взаимни ползи.

Първата публична поява на Тръмп извън имението му Мар-а-Лаго след победата му за втори президентски мандат през 2024 година беше именно на галавечер на UFC в „Медисън Скуеър Гардън“. Там той се забавляваше в компанията на бъдещи членове на своята администрация по време на спортно събитие, което придоби характеристиките на политически митинг и беше излъчвано за спортната аудитория по телевизионните канали на ESPN. Сега Freedom 250, излъчено по Paramount+, и публикациите на Тръмп показват, че вероятно няма толкова необичайна идея за събитие на UFC, която да не може да бъде реализирана, стига основното препятствие да е получаването на президентско одобрение.

Това е добра новина за Уайт и UFC, която по своята същност е компания, занимаваща се с популяризирането и продажбата на спортни събития, стремяща се да убеди феновете, че може да организира най-големите двубои в света. На пресконференция късно вечерта след UFC Freedom 250 Уайт заяви, че ще търси още възможности за провеждането на нестандартни събития, включително такива, които могат да бъдат реализирани благодарение на връзките му с Тръмп.

„С президента обсъждаме възможността догодина да организираме галавечер за военнослужещите“, заяви тогава Уайт, като спомена идеята за провеждане на събитие във военна база. „Очевидно президентът може да направи много неща възможни, така че обсъждаме как да го осъществим през следващата година“, добави той.

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