Събитието на UFC в Белия дом привлече 17 милиона зрители в Северна и Южна Америка

Платформата "Paramount+" публикува данни за гледаемостта на UFC Свобода 250, които потвърждават, че събитието е едно от най-гледаните в историята на смесените бойни изкуства (MMA).

В четвъртък партньорът на UFC за излъчване обяви, че общо 17 милиона зрители в САЩ и Латинска Америка са гледали уникалното по рода си събитие, проведено на Южната морава на Белия дом. Това го превръща в най-голямото ексклузивно събитие на живо в историята на "Paramount+", със средна гледаемост от 8,2 милиона зрители. Данните са събрани от "Nielson" в САЩ и от "Adobe Analytics" в Латинска Америка.

В прессъобщението се посочва, че UFC ще обяви данните за гледаемостта извън САЩ и Латинска Америка през следващата седмица. Общият брой от 17 милиона се отнася до уникалните зрители, които са гледали излъчването за поне една минута. Цифрите не включват гледанията на запис или тези в рамките на 24 часа след събитието (т.нар. +1 viewership).

Галавечерта UFC Свобода 250 включваше общо седем двубоя, като за първи път в историята на UFC всички те завършиха с приключване. В главния двубой Джъстин Гейджи поднесе огромна изненада в обединителния мач за титлата в лека категория, принуждавайки Илия Топурия да се откаже на стола си след четвъртия рунд. В подглавния двубой Сирил Ган спечели временната титла в тежка категория, след като победи Алекс Перейра с ТКО във втория рунд.

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