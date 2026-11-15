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Рядко, но се случва: Битка от основната карта на UFC 334 приключи с равенство

  • 15 ное 2026 | 11:28
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Рядко, но се случва: Битка от основната карта на UFC 334 приключи с равенство

Кевин Холанд бе на крачка от победата на събитието UFC 334, но в крайна сметка напусна октагона с равенство с мнозинство на съдийските гласове след три оспорвани рунда срещу Урош Медич. След 15 минути здрава битка в Лас Вегас резултатът бе следният: двама от арбитрите отсъдиха 28:28, докато третият видя пълна доминация за Холанд с 30:27, което оформи официалното равенство с мнозинство.

Срещата започна с по-предпазливи действия от страна на Медич, преди той да предприеме масирана атака, която Холанд успешно неутрализира. Медич пласира солидно ляво кроше, но Холанд бързо отвърна в размените. Малко след това американецът пласира прецизен ъперкът, който пради сърбина в нокдаун. Холанд мигновено атакува със задушаваща техника „Д’Арс“ в партер, но Медич прояви изключителна издръжливост и успя да се измъкне секунди преди края на първия рунд.

Във втория рунд Медич опита да върне инициативата с поредица от ритници и комбинации от удари към главата и тялото, включително силен десен прав. Малко след това обаче Медич нанесе втори непозволен удар в слабините на съперника, което наложи спиране на срещата. Реферът Марк Годард предостави на Холанд необходимото време за възстановяване и отне точка от актива на Медич.

След подновяването на битката Холанд разнообрази атаките си с ритници и осъществи бързо събаряне, докато Медич направи всичко възможно да окаже съпротива и да пренесе сблъсъка до клетката.

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