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Собствениците на UFC разкриха колко са загубили от галата в Белия дом

  • 4 авг 2026 | 11:43
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Собствениците на UFC разкриха колко са загубили от галата в Белия дом

Въпреки финансовите загуби от събитието в Белия дом, UFC отчита ръст на приходите за второто тримесечие на 2026 г.

От UFC винаги са очаквали значителни загуби от организирането на галавечерта в Белия дом през юни, но въпреки тези финансови неуспехи, компанията все пак отбелязва цялостен растеж през второто тримесечие на 2026 г.

В понеделник „ТКО Груп Холдингс“ публикува финансовите си резултати за второто тримесечие, които включват и загубите от събитието на UFC в Белия дом. Въпреки че компанията успя да възстанови част от парите чрез спонсорства и други партньорства, галавечерта в крайна сметка беше изцяло финансирана от организацията, без приходи от продажба на билети или други източници.

„По отношение на UFC Свобода 250, ние направихме значително по-високи от обичайните разходи, които частично компенсирахме с напълно разпродадени глобални партньорства“, заяви финансовият директор на ТКО Андрю Шлаймър по време на разговор с инвеститори. „Напомням, че не продавахме билети и следователно не отчетохме никакви приходи от събития на живо.“

„Предвид профила на събитието, което, както се очакваше, доведе до загуба от приблизително 30 милиона долара, нашите маржове в UFC, както и на консолидирана основа, бяха значително засегнати.“

Първоначалните прогнози за разходите по събитието бяха те да надхвърлят 60 милиона долара, но тази сума в крайна сметка беше намалена благодарение на различните партньорства, които UFC сключи за галавечерта. Загубата от 30 милиона долара беше очаквана, но тя не се отрази негативно на крайния финансов резултат за тримесечието.

От ТКО съобщиха, че приходите на UFC са се увеличили с 29% на годишна база – от 119,8 милиона долара до 535,7 милиона долара за второто тримесечие на 2026 г. Този ръст включва увеличение от 64,7 милиона долара от медийни права, главно поради новия договор за излъчване с „Парамаунт“, който влезе в сила през януари.

В крайна сметка, от ТКО винаги са очаквали, че еднократното събитие на UFC в Белия дом ще се отрази на финансите със значителна загуба, но се оказва, че похарчените 30 милиона долара в дългосрочен план не са навредили на компанията.

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