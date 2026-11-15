Кайо Боральо пребори Юсри Белгаруи на UFC 334

Макар срещата да не предложи зрелищни размени, Кайо Боральо разчиташе на силната си борба, за да наложи тотален контрол и да стигне до победата над Юсри Белгаруи на събитието UFC 334.

Чрез серия от успешни сваляния и отлична позиционна игра на партер, бразилецът методично изтощи опасния кикбоксьор в рамките на трите рунда. Белгаруи така и не успя да разгърне офанзивния си потенциал в стойка. След последния съдийски сигнал и тримата арбитри край клетката бяха категорични в оценката си — 30-27 в полза на Боральо.

„Щастлив съм“, заяви Боральо след края на мача. „Влязох в тази битка, за да покажа, че в този спорт има различни нива. Исках да демонстрирам опита си — това беше десетият ми двубой в UFC. Ловният сезон за пояса е открит, стягайте се. Постоянно предизвиквам Дрикус, но не искам да си губя времето, така че настоявам за реванш с Насурдин Имавов. Готов съм и съм концентриран. Може да е и Брендън Алън, но държа на Имавов.“

Двубоят започна с точно ляво кроше от страна на Боральо, на което Белгаруи отвърна със солиден ритник в тялото. Последва опит за тейкдаун от бразилеца — Белгаруи първоначално се защити, но Боральо настоятелно пренесе битката на земя. Там той бързо зае доминираща позиция зад гърба на съперника, заключи триъгълник с краката си и потърси събмишън. Белгаруи бе принуден да се защитава срещу опитния граплър, а в опита си да се изправи Боральо опита да приложи и гилотина, но срещата все пак се върне в стойка.

Във втория рунд Белгаруи изглеждаше по-уверен и поддържаше дистанция с ритници, опитвайки се да предотврати захватите на противника. Удар с коляно от страна на Белгаруи обаче позволи на Боральо да скъси дистанцията. Макар бразилецът да срещна съпротива при захвата около кръста на съперника, по-късно успя да намери пролука, отново свали нидерландеца на пода и установи страничен контрол.

В заключителния трети рунд Боральо записа още един чист тейкдаун и запази контрола над мача до самия край, подпечатвайки категоричния си триумф.

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