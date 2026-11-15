Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Кайо Боральо пребори Юсри Белгаруи на UFC 334

  • 15 ное 2026 | 10:35
  • 137
  • 0
Кайо Боральо пребори Юсри Белгаруи на UFC 334

Макар срещата да не предложи зрелищни размени, Кайо Боральо разчиташе на силната си борба, за да наложи тотален контрол и да стигне до победата над Юсри Белгаруи на събитието UFC 334.

Чрез серия от успешни сваляния и отлична позиционна игра на партер, бразилецът методично изтощи опасния кикбоксьор в рамките на трите рунда. Белгаруи така и не успя да разгърне офанзивния си потенциал в стойка. След последния съдийски сигнал и тримата арбитри край клетката бяха категорични в оценката си — 30-27 в полза на Боральо.

„Щастлив съм“, заяви Боральо след края на мача. „Влязох в тази битка, за да покажа, че в този спорт има различни нива. Исках да демонстрирам опита си — това беше десетият ми двубой в UFC. Ловният сезон за пояса е открит, стягайте се. Постоянно предизвиквам Дрикус, но не искам да си губя времето, така че настоявам за реванш с Насурдин Имавов. Готов съм и съм концентриран. Може да е и Брендън Алън, но държа на Имавов.“

Двубоят започна с точно ляво кроше от страна на Боральо, на което Белгаруи отвърна със солиден ритник в тялото. Последва опит за тейкдаун от бразилеца — Белгаруи първоначално се защити, но Боральо настоятелно пренесе битката на земя. Там той бързо зае доминираща позиция зад гърба на съперника, заключи триъгълник с краката си и потърси събмишън. Белгаруи бе принуден да се защитава срещу опитния граплър, а в опита си да се изправи Боральо опита да приложи и гилотина, но срещата все пак се върне в стойка.

Във втория рунд Белгаруи изглеждаше по-уверен и поддържаше дистанция с ритници, опитвайки се да предотврати захватите на противника. Удар с коляно от страна на Белгаруи обаче позволи на Боральо да скъси дистанцията. Макар бразилецът да срещна съпротива при захвата около кръста на съперника, по-късно успя да намери пролука, отново свали нидерландеца на пода и установи страничен контрол.

В заключителния трети рунд Боральо записа още един чист тейкдаун и запази контрола над мача до самия край, подпечатвайки категоричния си триумф.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Равенство в главния двубой на Fight Fest 3

Равенство в главния двубой на Fight Fest 3

  • 15 ное 2026 | 10:40
  • 1858
  • 0
Стивън Томпсън сложи край на кариерата си с феноменален нокаут на UFC 334

Стивън Томпсън сложи край на кариерата си с феноменален нокаут на UFC 334

  • 15 ное 2026 | 10:29
  • 264
  • 0
Кайла Харисън отказа Аманда Нунеш и остана на върха

Кайла Харисън отказа Аманда Нунеш и остана на върха

  • 15 ное 2026 | 08:59
  • 1692
  • 0
Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

  • 15 ное 2026 | 08:47
  • 3395
  • 3
Ивайло Иванов: Най-голямата победа е да вдъхновя децата да влязат в залата

Ивайло Иванов: Най-голямата победа е да вдъхновя децата да влязат в залата

  • 14 ное 2026 | 18:49
  • 937
  • 0
Беше ясно, че трябва специална причина за завръщането на кралица Нунес

Беше ясно, че трябва специална причина за завръщането на кралица Нунес

  • 14 ное 2026 | 16:49
  • 1261
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Националите заминаха за Талин след кошмарната загуба от Исландия

Националите заминаха за Талин след кошмарната загуба от Исландия

  • 15 ное 2026 | 08:36
  • 6143
  • 53
Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

  • 14 ное 2026 | 23:40
  • 33016
  • 108
Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 07:30
  • 7223
  • 0
Нови осем срещи във Втора лига

Нови осем срещи във Втора лига

  • 15 ное 2026 | 08:00
  • 3686
  • 3
Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

  • 15 ное 2026 | 07:54
  • 4155
  • 0
Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

  • 14 ное 2026 | 18:11
  • 39980
  • 85