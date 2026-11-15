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Край на 10-годишна непобедена серия и нов шампион в PFL

  • 15 ное 2026 | 13:15
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Край на 10-годишна непобедена серия и нов шампион в PFL

Сергей Билостенний беше по-добрият боец в главния двубой на PFL Dubai, който се проведе в събота в зала „Кока-Кола Арена“ в Дубай, Обединените арабски емирства. Руснакът отне шампионската титла на PFL в тежка категория от досегашния ѝ притежател Вадим Немков. Билостенний (16 победи и 4 загуби) контролираше темпото през по-голямата част от петте рунда и държеше Немков (20 победи, 3 загуби и 1 мач без резултат) на дистанция с добре премерени удари в главата, които комбинираше с множество ритници в краката.

Немков, бивш шампион на Bellator в полутежка категория, опита да използва уменията си в борбата още в началото на срещата. В първия рунд той беше близо до успешна техника за предаване чрез ключ на ръката от позиция по корем, но Билостенний реагира разумно и до края на двубоя успя да избегне пренасянето на битката на земята.

Билостенний нанесе сериозни поражения по лицето на своя сънародник с прави удари с предната ръка и постепенно го изтощи. Когато прозвуча финалният гонг, нямаше особени съмнения кой е победителят. В крайна сметка двама от съдиите край клетката отсъдиха 48:47 в полза на Билостенний, а третият му присъди победата с 49:46. Така беше сложен край на десетгодишната победна серия на Вадим Немков.

Изгряващият претендент в полусредна категория Патрик Хабирора продължи безупречната си серия и вече има 10 победи от 10 професионални двубоя, след като постигна впечатляващ успех срещу египтянина Омар Ел Дафрауи чрез техническо предаване още в първия рунд. Двамата бойци се впуснаха в ожесточени размени още от началото, но след хаотична борба на земята Хабирора, известен с прозвището „Белгийския бомбардировач“, успя да приложи задушаваща техника „гилотина“.

Белгиецът заключи захвата, изправи се на крака и усили натиска, докато Ел Дафрауи (16 победи и 7 загуби) загуби съзнание. Краят настъпи на 3:11 минути от първия рунд, като това беше най-значимата победа в кариерата на Хабирора до момента.

Олег Попов направи победата си срещу друг представител на тежка категория – Пуя Рахмани, да изглежда лесна, след като доминираше съперника си в продължение на три рунда. Попов (24 победи и 2 загуби) нанесе няколко добри удара в стойка, но по-голямата част от срещата премина на земята, където Рахмани (5 победи и 1 загуба) беше напълно надигран. И тримата съдии присъдиха победата на Попов с оценки 30:27, 30:26 и 30:25.

Джоджи Гото постигна може би най-голямата победа в своята ММА кариера, след като доминираше в продължение на три рунда срещу дългогодишния ветеран на UFC Серджо Петис в категория петел и спечели с категорично единодушно съдийско решение. Гото (21 победи и 9 загуби) пласираше значително по-ефективните удари, контролираше темпото на срещата и имаше сериозно превъзходство над Петис (25 победи и 9 загуби) в борбата на земята. В крайна сметка и тримата съдии отсъдиха 30:27 в полза на японския боец.

Люис Макгрилен-Еванс нанесе десетки удари в главата и тялото на Наурас Абзах, а в края на първия рунд пласира и удар с коляно в лицето на съперника си. Това се оказа напълно достатъчно за англичанина, който подобри професионалния си баланс на 14 победи и 2 загуби. Абзах (15 победи и 7 загуби) остана на колене и отказа да продължи след края на рунда, което донесе на Макгрилен-Еванс победа с технически нокаут вследствие на отказване на противника.

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