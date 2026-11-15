Чимаев и Царукян с нови победи на RAF

Хамзат Чимаев и Арман Царукян продължиха впечатляващите си серии на тепиха на "Real American Freestyle" с нови победи на събитието RAF Абу Даби.

Първоначалните планове предвиждаха Чимаев да се изправи срещу Колби Ковингтън, но след промяна в последния момент Уайдман прие предизвикателството като късна смяна. Непобедената звезда обаче бързо показа класата си в свободната борба и не остави никакви шансове на съперника си.

Чимаев започна изключително агресивно и натрупа аванс от 5:0 още в първата част след успешно събаряне и последвал контрол. Въпреки опита на Уайдман да се задържи в срещата и да затрудни опонента си, развръзката настъпи бързо след подновяването на играта.

Във втория период американецът опита технична атака, но Чимаев контрира светкавично, печелейки 4 точки за своята позиция. Щабът на Уайдман оспори съдийското отсъждане, но след преразглеждане жалбата бе отхвърлена. Това донесе допълнителна наказателна точка за Чимаев, оформяйки крайното 10:0 и победа с технически туш без допусната точка.

„Чувството е страхотно, невероятно е. Всеки, който иска да се бори, да се бие или да прави граплинг – няма никакво значение. Винаги съм готов“, сподели Чимаев след триумфа си.

След поредната си доминантна изява в организацията RAF се очаква организаторите да подновят усилията си за насрочване на дългоочаквания сблъсък между Чимаев и Ковингтън веднага щом американецът се възстанови напълно.

Aрман Царукян също доминира на тепиха на RAF и надделя с 10-0 точки над Нейман Грейси.

Ето как завършиха и останалите срещи:

Забит Магомедшарипов победи Гига Чикадзе с туш

Абдулрашид Садулаев победи Даурен Куруглиев по точки, 8-5

Кайл Тейк побези Алп Бегенжов с технически туш, 10-0

Саба Лазишвили победи Урая Фейбър по точки, 12-7

Джордан Бъроуз победи Азамат Нуриаку по точки, 9-0

Кайл Снайдер победи Шамил Ердоган с технически туш, 11-0

Мераб Двалишвили победи Марлън Мореш с туш

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