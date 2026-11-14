Гледайте на живо Fight Fest 3

Тази вечер в Пазарджик ще се проведе третото издание на бойната верига "Fight Fest". Битките ще се проведат в зала "Васил Левски" и ще започнат в 18:30 часа. Гвоздеят на вечерта ще бъде професионален боксов двубой в категория "крузър" между Иван Киселаров и Даниел Петров.

Основната бойна карта започва в 20:00 часа.

Дуелите по правилата на ММА и бокс можете да гледате на живо в YouTube страницата на MAX FIGHT:

Подгряваща картa (начало 18:30 часа):

1. Васил Йорданов - Иван Андреев

2.Вангел Зобашев - Петър Милошов

3. Ангел Морозов - Божислав Стефанов

4. Сашо Ангелов - Павел Стойчев

5. Виктор Димитров - Стефан Кисьов

6.Александър Муховски - Иван Константинов

7. Георги Киферов - Йоан Ангелов



Основна карта (начало 20:00 часа)

1. Георги Младенов - Цветомир Бонев (ММА 3х3) (60 кг.)

2. Славея Стефанов - Андрей Атанасов (Бокс 4х3) (80 кг.)

3. Делян Нейчев - Теодор Илиев (ММА 3х3) (88кг)

4. Цветан Антов - Иван Константинов (Бокс 4х3) (62 кг.)

5. Андон Николов - Тихомир Зайков (Бокс 4х3) (70 кг.)

6. Борислав Даскалов - Денис Дуев (ММА 3х5) (77кг.)

7. Димитър Мутавски - Слави Иванов (Бокс 3х3) (91+ кг.)

8. Мартин Пашкулов - Станислав Димитров (Бокс 3х3) (85 кг.)

9. Димитър Грозов - Любомир Станоев (ММА 3х3) (82кг)

10. Даниел Петров - Иван Киселаров (Бокс 4х3) (91 кг.)

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