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Гледайте на живо Fight Fest 3

  • 14 ное 2026 | 14:54
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Гледайте на живо Fight Fest 3

Тази вечер в Пазарджик ще се проведе третото издание на бойната верига "Fight Fest". Битките ще се проведат в зала "Васил Левски" и ще започнат в 18:30 часа. Гвоздеят на вечерта ще бъде професионален боксов двубой в категория "крузър" между Иван Киселаров и Даниел Петров.

Основната бойна карта започва в 20:00 часа.

Дуелите по правилата на ММА и бокс можете да гледате на живо в YouTube страницата на MAX FIGHT:

Подгряваща картa (начало 18:30 часа):
1. Васил Йорданов - Иван Андреев
2.Вангел Зобашев - Петър Милошов
3. Ангел Морозов - Божислав Стефанов
4. Сашо Ангелов - Павел Стойчев
5. Виктор Димитров - Стефан Кисьов
6.Александър Муховски - Иван Константинов
7. Георги Киферов - Йоан Ангелов

Основна карта (начало 20:00 часа)
1. Георги Младенов - Цветомир Бонев (ММА 3х3) (60 кг.)
2. Славея Стефанов - Андрей Атанасов (Бокс 4х3) (80 кг.)
3. Делян Нейчев - Теодор Илиев (ММА 3х3) (88кг)
4. Цветан Антов - Иван Константинов (Бокс 4х3) (62 кг.)
5. Андон Николов - Тихомир Зайков (Бокс 4х3) (70 кг.)
6. Борислав Даскалов - Денис Дуев (ММА 3х5) (77кг.)
7. Димитър Мутавски - Слави Иванов (Бокс 3х3) (91+ кг.)
8. Мартин Пашкулов - Станислав Димитров (Бокс 3х3) (85 кг.)
9. Димитър Грозов - Любомир Станоев (ММА 3х3) (82кг)
10. Даниел Петров - Иван Киселаров (Бокс 4х3) (91 кг.)

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