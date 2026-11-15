Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Бен Шелтън: Фереро е един от най-великите умове в тениса

  • 15 ное 2026 | 13:20
  • 279
  • 0
Бен Шелтън: Фереро е един от най-великите умове в тениса

Световният номер 4 Бен Шелтън направи една от най-значимите стъпки в своята кариера, привличайки в екипа си бившия треньор на Карлос Алкарас – Хуан Карлос Фереро. Работата между двамата ще започне веднага след края на Финалите на ATP в Торино, като испанецът ще работи съвместно с бащата на тенисиста, Браян Шелтън.

"Хуан Карлос е един от най-великите умове в тениса", заяви Бен Шелтън. "Неговият опит в спечелването на титли на най-високо ниво и в изграждането на шампиони ще бъде огромно предимство за нашия екип."

Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем
Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

През настоящия сезон 24-годишният американец отбеляза сериозен прогрес, като завоюва четири титли, защити трофея си на "Мастърс"-а в Монреал и достигна до първия си финал от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ. Въпреки поражението от Александър Зверев във финала в Ню Йорк, Шелтън оценява представянето си през годината с висока бележка и демонстрира голяма увереност в подобренията на своята игра, особено при ретура.

Фереро, който изведе Карлос Алкарас до шест титли от Големия шлем преди раздялата им в края на миналата година, подхожда с голямо уважение към новия си възпитаник.

"Бен притежава изключителен талант, мощ и характер", заяви Хуан Карлос Фереро. "Много съм щастлив да се присъединя към Браян и екипа в този вълнуващ нов етап. Очаквам с нетърпение да допринеса с опита си и да работим заедно за постигането на амбициозни цели."

Хуан Карлос Фереро за Бен Шелтън: Той няма граници пред себе си
Хуан Карлос Фереро за Бен Шелтън: Той няма граници пред себе си

Преди да започне същинската работа с Фереро за новия сезон, Шелтън е фокусиран върху Финалите на ATP в Торино. При дебюта си в турнира през миналата година той не записа нито една победа в групите, затова първостепенната му цел сега е да спечели първия си мач в надпреварата на осемте най-добри.

"Страхотно попълнение към моя екип за предстоящия сезон", написа Бен Шелтън в социалните мрежи. "Вълнувам се да започнем и да положа необходимия труд по време на предсезонната подготовка."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

  • 15 ное 2026 | 06:46
  • 1516
  • 0
Свитолина беше безмилостна срещу Носкова във втория полуфинал

Свитолина беше безмилостна срещу Носкова във втория полуфинал

  • 15 ное 2026 | 01:34
  • 2834
  • 1
Дебютантката Мира Андреева ще играе за титлата на Финалите на WTA

Дебютантката Мира Андреева ще играе за титлата на Финалите на WTA

  • 15 ное 2026 | 00:16
  • 2314
  • 0
Андреева изравни постижение на Серина Уилямс

Андреева изравни постижение на Серина Уилямс

  • 14 ное 2026 | 19:41
  • 1793
  • 0
Алекс Ганчев загуби финала на двойки в Херсонисос

Алекс Ганчев загуби финала на двойки в Херсонисос

  • 14 ное 2026 | 18:32
  • 949
  • 1
Пътят на WTA извън финансовата криза: Какъв е планът за възстановяване на женския тенис

Пътят на WTA извън финансовата криза: Какъв е планът за възстановяване на женския тенис

  • 14 ное 2026 | 17:47
  • 1313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Националите пристигнаха в Талин

Националите пристигнаха в Талин

  • 15 ное 2026 | 12:44
  • 2756
  • 59
Втора лига на живо: Добруджа поведе на Етър

Втора лига на живо: Добруджа поведе на Етър

  • 15 ное 2026 | 13:30
  • 6382
  • 5
Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 07:30
  • 10033
  • 0
Завръщането на една легенда: Как 46-годишният Роналдиньо отново ще танцува с топката в официален двубой

Завръщането на една легенда: Как 46-годишният Роналдиньо отново ще танцува с топката в официален двубой

  • 15 ное 2026 | 11:43
  • 4846
  • 1
Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

Рейналдо на гол от влизане в престижна компания

  • 15 ное 2026 | 07:54
  • 7422
  • 9
Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

  • 15 ное 2026 | 08:47
  • 5698
  • 3