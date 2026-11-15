Бен Шелтън: Фереро е един от най-великите умове в тениса

Световният номер 4 Бен Шелтън направи една от най-значимите стъпки в своята кариера, привличайки в екипа си бившия треньор на Карлос Алкарас – Хуан Карлос Фереро. Работата между двамата ще започне веднага след края на Финалите на ATP в Торино, като испанецът ще работи съвместно с бащата на тенисиста, Браян Шелтън.

"Хуан Карлос е един от най-великите умове в тениса", заяви Бен Шелтън. "Неговият опит в спечелването на титли на най-високо ниво и в изграждането на шампиони ще бъде огромно предимство за нашия екип."

Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

През настоящия сезон 24-годишният американец отбеляза сериозен прогрес, като завоюва четири титли, защити трофея си на "Мастърс"-а в Монреал и достигна до първия си финал от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ. Въпреки поражението от Александър Зверев във финала в Ню Йорк, Шелтън оценява представянето си през годината с висока бележка и демонстрира голяма увереност в подобренията на своята игра, особено при ретура.

Фереро, който изведе Карлос Алкарас до шест титли от Големия шлем преди раздялата им в края на миналата година, подхожда с голямо уважение към новия си възпитаник.

"Бен притежава изключителен талант, мощ и характер", заяви Хуан Карлос Фереро. "Много съм щастлив да се присъединя към Браян и екипа в този вълнуващ нов етап. Очаквам с нетърпение да допринеса с опита си и да работим заедно за постигането на амбициозни цели."

Хуан Карлос Фереро за Бен Шелтън: Той няма граници пред себе си

Преди да започне същинската работа с Фереро за новия сезон, Шелтън е фокусиран върху Финалите на ATP в Торино. При дебюта си в турнира през миналата година той не записа нито една победа в групите, затова първостепенната му цел сега е да спечели първия си мач в надпреварата на осемте най-добри.

"Страхотно попълнение към моя екип за предстоящия сезон", написа Бен Шелтън в социалните мрежи. "Вълнувам се да започнем и да положа необходимия труд по време на предсезонната подготовка."

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Снимки: Imago