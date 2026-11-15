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Националите пристигнаха в Талин

  • 15 ное 2026 | 12:44
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Националният отбор на България кацна в Естония. Футболистите на Атанас Рибарски прелетяха разстоянието от София до Талин за около два часа и половина. Утре нашите ще изиграят своя заключителен мач в настоящето издание на Лига на нациите.

Българската делегация води президентът на БФС Георги Иванов. В нея са още председателят на ПФЛ Атанас Караиванов, Ивета Банкова, Атанас Фурнаджиев, Добрин Гьонов, Димитър Георгиев и адвокат Теодор Тодоров. От 17:30 ч. днес ще бъде пресконференцията на "лъвовете", като до старши треньора Рибарски ще застане бранителят Стефан Велков. Половин час по-късно е тренировката на българския тим.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

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Снимки: Startphoto

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