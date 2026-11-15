Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

Трикратната олимпийска шампионка Микаела Шифрин сподели мнението си за най-големите спортисти в света. Въпреки че определя Новак Джокович като най-добрия тенисист, за звездата в ските Роджър Федерер остава номер едно във всички спортове.
Най-добър тенисист: Новак Джокович
Най-добър футболист: Лионел Меси
Най-добра състезателка на летни олимпийски игри: Симон Байлс
Най-добър пилот във Формула 1: Кими Антонели
Най-добра лекоатлетка: Сидни Маклафлин-Леврон
Най-добър в зимните спортове: Твърде много са. Пропускам този въпрос.
Най-добър във всички спортове: Роджър Федерер.
По-рано американката бе посочила Роджър Федерер като своя любим тенисист, но добави: "Федерер ми е любимец, но харесвам също Джокович и Надал. Обичах да гледам Анди Мъри и Доминик Тийм. При жените любимките ми бяха Серина Уилямс и Наоми Осака".
А на въпрос с какъв спорт би се занимавала, ако не беше скиорка, тя отговори: "Трудно е да се каже, но ако трябва да избирам, това би бил тенисът. Ските обаче са ми напълно достатъчни".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages