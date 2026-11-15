Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

Трикратната олимпийска шампионка Микаела Шифрин сподели мнението си за най-големите спортисти в света. Въпреки че определя Новак Джокович като най-добрия тенисист, за звездата в ските Роджър Федерер остава номер едно във всички спортове.

Най-добър тенисист: Новак Джокович

Най-добър футболист: Лионел Меси

Най-добра състезателка на летни олимпийски игри: Симон Байлс

Най-добър пилот във Формула 1: Кими Антонели

Най-добра лекоатлетка: Сидни Маклафлин-Леврон

Най-добър в зимните спортове: Твърде много са. Пропускам този въпрос.

Най-добър във всички спортове: Роджър Федерер.

Mikaela #Shiffrin with her #GOAT list Lists #Djokovic as the best Tennis player and #Federer as the best across all Sports. @MikaelaShiffrin The #Swiatek interview is in my open tabs. But you gotta invite these two men on your pod 🙏 https://t.co/hc21gqJo7C — Vikash Kumar (@_Vikash) November 13, 2026

По-рано американката бе посочила Роджър Федерер като своя любим тенисист, но добави: "Федерер ми е любимец, но харесвам също Джокович и Надал. Обичах да гледам Анди Мъри и Доминик Тийм. При жените любимките ми бяха Серина Уилямс и Наоми Осака".

А на въпрос с какъв спорт би се занимавала, ако не беше скиорка, тя отговори: "Трудно е да се каже, но ако трябва да избирам, това би бил тенисът. Ските обаче са ми напълно достатъчни".

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Снимки: Gettyimages