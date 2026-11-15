Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

  • 15 ное 2026 | 06:46
  • 158
  • 0
Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

Трикратната олимпийска шампионка Микаела Шифрин сподели мнението си за най-големите спортисти в света. Въпреки че определя Новак Джокович като най-добрия тенисист, за звездата в ските Роджър Федерер остава номер едно във всички спортове.

Най-добър тенисист: Новак Джокович
Най-добър футболист: Лионел Меси
Най-добра състезателка на летни олимпийски игри: Симон Байлс
Най-добър пилот във Формула 1: Кими Антонели
Най-добра лекоатлетка: Сидни Маклафлин-Леврон
Най-добър в зимните спортове: Твърде много са. Пропускам този въпрос.
Най-добър във всички спортове: Роджър Федерер.

По-рано американката бе посочила Роджър Федерер като своя любим тенисист, но добави: "Федерер ми е любимец, но харесвам също Джокович и Надал. Обичах да гледам Анди Мъри и Доминик Тийм. При жените любимките ми бяха Серина Уилямс и Наоми Осака".

А на въпрос с какъв спорт би се занимавала, ако не беше скиорка, тя отговори: "Трудно е да се каже, но ако трябва да избирам, това би бил тенисът. Ските обаче са ми напълно достатъчни".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Почина бившият треньор по биатлон и преподавател в НСА Георги Палакарски

Почина бившият треньор по биатлон и преподавател в НСА Георги Палакарски

  • 14 ное 2026 | 21:29
  • 1949
  • 0
Коледен елен за рождения ден

Коледен елен за рождения ден

  • 14 ное 2026 | 20:56
  • 1606
  • 0
Самолетен хаос в САЩ: Играчи от НБА чакаха на пистата, неяснота около съдиите в НХЛ

Самолетен хаос в САЩ: Играчи от НБА чакаха на пистата, неяснота около съдиите в НХЛ

  • 14 ное 2026 | 16:22
  • 994
  • 0
Хлъзгавият лед и несигурността подвели Влъхова в Леви

Хлъзгавият лед и несигурността подвели Влъхова в Леви

  • 14 ное 2026 | 16:00
  • 682
  • 2
Фурор на Айхер в първия слалом за сезона

Фурор на Айхер в първия слалом за сезона

  • 14 ное 2026 | 15:15
  • 3325
  • 2
Томас Бах се обяви в подкрепа на завръщането на Русия на Световното по хокей на лед

Томас Бах се обяви в подкрепа на завръщането на Русия на Световното по хокей на лед

  • 14 ное 2026 | 15:06
  • 714
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

  • 14 ное 2026 | 23:40
  • 22439
  • 100
Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 07:30
  • 1570
  • 0
Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

  • 14 ное 2026 | 22:29
  • 9050
  • 35
Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

  • 14 ное 2026 | 18:11
  • 35546
  • 81
Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

  • 14 ное 2026 | 18:52
  • 33340
  • 11
България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

  • 14 ное 2026 | 20:45
  • 13557
  • 11