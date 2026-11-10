Хуан Карлос Фереро за Бен Шелтън: Той няма граници пред себе си

Испанският треньор Хуан Карлос Фереро потвърди официално, че се присъединява към екипа на световния номер 4 Бен Шелтън за следващия сезон. Бившият водач в световната ранглиста ще работи съвместно с бащата на американеца - Брайън Шелтън.

В интервю пред испанското издание "Марка" Фереро разкри подробности около графика за подготовка и визията си за развитието на 24-годишния тенисист.

Съвместната работа между Фереро и Шелтън започва интензивно през декември. Испанският специалист ще пътува за САЩ, където ще прекара целия месец в Орландо, ръководейки тренировъчния блок на американеца преди коледните празници.

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Новата състезателна година за Шелтън ще започне на отборния турнир "Юнайтед Къп", където до него ще бъде баща му Брайън. Фереро ще се присъедини към екипа на място в Австралия за първия турнир от Големия шлем за годината - Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. През сезона испанецът се очаква да съпътства Шелтън на около 10-12 турнира, включително четирите надпревари от Шлема и състезанията от сериите "Мастърс 1000".

Фереро вярва, че американският тенисист притежава всички качества да спечели титла от Големия шлем, стига да подобри подбора на ударите си в ключовите моменти и да постигне по-голяма постоянност.

"Той е играч, който не си поставя граници. Не вижда спечелването на титла от Големия шлем като далечна възможност, а мисли мащабно. Подобрявайки определени елементи от играта си, той може да има голям шанс да се състезава при равни условия с най-добрите", заяви Хуан Карлос Фереро пред "Марка"

"Бен притежава изключителен талант, мощ и характер. С нетърпение очаквам да допринеса с опита си и да работим заедно с целия екип, за да помогнем на Бен да постигне амбициите си", допълни испанският специалист.

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"Огромно попълнение към моя екип за предстоящия сезон. Вълнувам се да започнем и да вложим необходимата работа през междусезонието", написа от своя страна Бен Шелтън в социалните мрежи.

Наставникът коментира и бившия си възпитаник Карлос Алкарас, с когото спечели шест титли от Големия шлем за седем години съвместна работа, преди пътищата им да се разделят в края на миналата година.

Фереро обясни защо се е разделил с Алкарас: не било за пари

Фереро подчерта изключителната класа на испанския тенисист, като изрази мнението си за неговото място в историята на спорта. По думите на специалиста Алкарас притежава качествата и потенциала с времето да се превърне в най-великия тенисист за всички времена.

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