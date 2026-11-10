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Хуан Карлос Фереро за Бен Шелтън: Той няма граници пред себе си

  • 10 ное 2026 | 15:30
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Хуан Карлос Фереро за Бен Шелтън: Той няма граници пред себе си

Испанският треньор Хуан Карлос Фереро потвърди официално, че се присъединява към екипа на световния номер 4 Бен Шелтън за следващия сезон. Бившият водач в световната ранглиста ще работи съвместно с бащата на американеца - Брайън Шелтън.

В интервю пред испанското издание "Марка" Фереро разкри подробности около графика за подготовка и визията си за развитието на 24-годишния тенисист.

Съвместната работа между Фереро и Шелтън започва интензивно през декември. Испанският специалист ще пътува за САЩ, където ще прекара целия месец в Орландо, ръководейки тренировъчния блок на американеца преди коледните празници.

Бившият треньор на Алкарас влиза в щаба на Бен Шелтън
Бившият треньор на Алкарас влиза в щаба на Бен Шелтън

Новата състезателна година за Шелтън ще започне на отборния турнир "Юнайтед Къп", където до него ще бъде баща му Брайън. Фереро ще се присъедини към екипа на място в Австралия за първия турнир от Големия шлем за годината - Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. През сезона испанецът се очаква да съпътства Шелтън на около 10-12 турнира, включително четирите надпревари от Шлема и състезанията от сериите "Мастърс 1000".

Фереро вярва, че американският тенисист притежава всички качества да спечели титла от Големия шлем, стига да подобри подбора на ударите си в ключовите моменти и да постигне по-голяма постоянност.

"Той е играч, който не си поставя граници. Не вижда спечелването на титла от Големия шлем като далечна възможност, а мисли мащабно. Подобрявайки определени елементи от играта си, той може да има голям шанс да се състезава при равни условия с най-добрите", заяви Хуан Карлос Фереро пред "Марка"

"Бен притежава изключителен талант, мощ и характер. С нетърпение очаквам да допринеса с опита си и да работим заедно с целия екип, за да помогнем на Бен да постигне амбициите си", допълни испанският специалист.

Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем
Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

"Огромно попълнение към моя екип за предстоящия сезон. Вълнувам се да започнем и да вложим необходимата работа през междусезонието", написа от своя страна Бен Шелтън в социалните мрежи.

Наставникът коментира и бившия си възпитаник Карлос Алкарас, с когото спечели шест титли от Големия шлем за седем години съвместна работа, преди пътищата им да се разделят в края на миналата година.

Фереро обясни защо се е разделил с Алкарас: не било за пари
Фереро обясни защо се е разделил с Алкарас: не било за пари

Фереро подчерта изключителната класа на испанския тенисист, като изрази мнението си за неговото място в историята на спорта. По думите на специалиста Алкарас притежава качествата и потенциала с времето да се превърне в най-великия тенисист за всички времена.

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