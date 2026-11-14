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Халф на Лудогорец се отчете с асистенция при победа на Кабо Верде

  • 14 ное 2026 | 10:58
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Халф на Лудогорец се отчете с асистенция при победа на Кабо Верде

Полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте направи асистенция за победата на Кабо Верде с 4:2 над Либерия в среща от група "К" на квалификациите за Купата на африканските нации. Той подаде на Деренсили Фернандес в 90-ата минута за гола, който направи резултата 4:1.

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Победата е първа за Кабо Верде от началото на квалификационния цикъл, като след три мача тимът заема третото място в подреждането с 3 точки. Лидер с максималните 9 точки е отборът на Мали, който победи с 3:2 Руанда в другия мач от групата. Първите два отбора от групата ще се класират за турнира за Купата на  африканските нации.

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Снимки: Gettyimages

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