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Чави: Гордея се с всички футболисти, те напълно заслужиха това

  • 14 ное 2026 | 07:58
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Чави: Гордея се с всички футболисти, те напълно заслужиха това

След като преди месец националният отбор на Нидерландия изигра изключително тежък мач в Гърция и едва спаси точка в Лигата на нациите, в петък вечер в Амстердам „лалетата“ бяха безпощадни и разгромиха южните си съперници със звучното 7:0. Селекционерът Чави Ернандес не скри задоволството си от категоричния успех.

„Изключително съм щастлив. Но не мога да кажа, че съм изненадан. Още на тренировките видях отличното представяне на играчите и го споменах вчера на пресконференцията. Разбирателството помежду им беше страхотно. Особено през първата част – точно това е правилният начин на игра“, започна Чави.

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Още преди почивката нидерландците водеха с категоричното 5:0, а през второто полувреме реализираха още две попадения, оформяйки почти перфектна вечер за състава на Шави, който застана начело на тима през септември. Запитан кой се е отличил най-силно на терена, Шави изненада с избора си.

„Барт Фербрюген. Защото днес за първи път тази година запази мрежата си суха. Разбира се, много се радвам и за Тиджани Райндерс и Донийл Мален. Гордея се с всички футболисти, те напълно заслужиха това“, каза Чави.

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Любопитен момент от двубоя беше смяната на Френки де Йонг на почивката. Халфът, който изведе отбора с капитанската лента поради отсъствието на Вирджил ван Дайк, сам е поискал да напусне игра заради физически дискомфорт.

„Имаше леки оплаквания. Не става въпрос за сериозна травма, но той сам прецени, че е по-добре да не продължава. Още преди срещата имаше известни проблеми, но вярвам, че ще бъде на линия за понеделник“, поясни селекционерът.

На 16 ноември (понеделник) пред Нидерландия предстои последният сблъсък от груповата фаза на Лигата на нациите – гостуване на Германия в Берлин.

„Ще бъде трудно да задържим точно това ниво. Очаква ни съвсем различен мач“, отчете Шави. „В момента обаче просто искам да се порадваме на успеха. От утре започваме да мислим за следващото предизвикателство. Важно е да помним, че това беше само един мач и все още сме в процес на изграждане“, завърши Чави.

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