Ланс обяви третия си треньор от началото на сезона

От Ланс официално обявиха назначаването на Дидие Дигар като наставник на тима с договор до лятото на 2028 година.

За да поеме “кърваво-златистите”, 40-годишният специалист напусна досегашния си отбор Льо Авър, където прекара над две години. Той също така е бил временен треньор на Ница, след като натрупа опит при юношите и дубъла на клуба. От Ланс посочиха, че сред причините да изберат французина за свой нов наставник е неговата способност да обединява играчите, да развива съставите и да постиха резултати в сложни ситуации.

Didier Digard, entraîneur du RC Lens jusqu'en juin 2028 🔴🟡 Fidèle à sa méthode de gouvernance, fondée sur l'écoute, l'exigence et la réflexion collective, le Racing annonce la nomination de Didier Digard au poste d'entraîneur de l'équipe première. ▶️ https://t.co/53ZWiv5lcA https://t.co/970BaAU1L5 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 13, 2026

Любопитното е, че Дигар ще бъде третият треньор на действащия вицешампион в Лига 1 от началото на сезона. Напусналият през лятото Пиер Саж беше заменен от Дино Топмьолер, който обаче беше уволнен след едва шест мача. Той беше наследен от Яник Каюзак, който пък се задържа начело на тима само девет мача. В момента Ланс заема 11-ото място във френския елит с 13 точки след четири победи, едно равенство и пет загуби, а в Шампионската лига се намира чак на 33-тата позиция със само 3 пункта след един успех и три поражения.

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Снимки: Gettyimages