Легендата Касано с остри критики към Алегри, предрече кой ще е следващият му клуб

Легендата Антонио Касано предрече, че Масимилиано Алегри ще поеме Фиорентина след края на престоя си в Наполи, а неговият сънародник Фабио Паратичи ще бъде човекът, който ще го привлече във Флоренция. Бившият италиански национал направи любопитната прогноза, като отново отправи остри критики към работата на треньора.

Де Лаурентис няма намерение да уволни Алегри

„Алегри продължава да прави бели, но никой не казва нищо и никой не го уволнява. Казва неща, които нямат логика, и не управлява отбора си. Скандално е да видиш разликата в точките между Лацио и Наполи, като сравниш и бюджетите за заплати на двата клуба. Според мен времето му отмина преди седем-осем години. Той вече не печели“, заяви Касано. Бившият нападател обаче смята, че Алегри няма да остане дълго без работа, дори ако бъде освободен от Наполи.

„Друг шанс ще получи, когато го уволнят. Знаете ли къде? Във Фиорентина, при Паратичи. Казвам ви го отсега, запомнете думите ми. Двамата не се разделиха по най-добрия начин, но бъдете спокойни – и Паратичи, и Алегри винаги падат на краката си. Запишете си го – Алегри рано или късно ще отиде при Паратичи във Флоренция“, добави той. Паратичи, който работи с Алегри в Ювентус, пое спортното ръководство на Фиорентина през февруари тази година. Засега няма индикации за подобна треньорска рокада, но прогнозата на Касано идва на фона на критиките към представянето на Наполи под ръководството на Алегри.

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Снимки: Gettyimages