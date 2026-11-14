Салах стана голмайстор номер 1 в историята на Египет

Нападателят на Трабзонспор Мохамед Салах стана голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Египет, след като вкара два гола за успеха с 5:0 над Малави в среща от квалификациите за Купата на африканските нации и вече има 70 попадения на сметката си в 122 мача за "фараоните". По този начин той изпревари доскорошния селекционер на страната Хосам Хасан, който има 69 гола в 176 двубоя.

Салах вкара за 4:0 в 84-тата минута, за да изравни постижението на Хасан, а в добавеното време от дузпа реализра своя гол номер 70 с националната фланелка. Другите попадения за домакините бяха дело на Насер Махер, Омар Мармуш и Мохамед Хани още през първото полувреме.

Mo Salah becomes Egypt’s all-time top scorer 🇪🇬👑 He scored twice vs. Malawi to reach 70 goals, surpassing Hossam Hassan. https://t.co/ODKwPFjFf8 — B/R Football (@brfootball) November 13, 2026

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Снимки: Gettyimages