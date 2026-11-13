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Шест месеца затвор за Усман Нурмагомедов

  • 13 ное 2026 | 15:38
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Шест месеца затвор за Усман Нурмагомедов

Общо осем души бяха осъдени на лишаване от свобода в Абу Даби след инцидент с участието на непобедения шампион на PFL Усман Нурмагомедов и боеца Мераб Двалишвили. Решението бе обявено в петък от Съдебния департамент на емирството след сбиването в хотелско лоби по-рано през седмицата.

Грозните сцени се разиграха в сряда в хотел „Яс Хилтън“, докато Двалишвили даваше интервю. Нурмагомедов и негови спътници се приближиха в гръб и му нанесоха шамар, което предизвика масово сбиване. В резултат на физическата саморазправа с наранявания се оказаха самият Двалишвили и неговият приятел Саба Лазишвили.

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Всички замесени бяха арестувани на място, като шестима от обвиняемите получиха по шест месеца затвор за нарушаване на обществения ред, всяване на паника и застрашаване на сигурността. Освен това всеки от тях е глобен с 300 000 дирхама (около 80 000 долара) и ще бъде депортиран от Обединените арабски емирства след изтърпяване на присъдата.

Усман Нурмагомедов, който е действащ първенец в лека категория на лигата PFL, бе пристигнал в ОАЕ, за да помага в ъгъла на своя брат Умар Нурмагомедов за срещата му по борба срещу Юрая Фейбър, която ще бъде част от турнира RAF Абу Даби.

Наказания от шест месеца затвор, депортация и парична санкция от 300 000 дирхама бяха наложени и на двамата души, заснели сбиването. Мотивът на съда е нарушаване на личното пространство чрез използване на технологии за видеозапис и публичното разпространение на кадрите.

Още двама участници в конфликта избегнаха затвора, но бяха санкционирани с глоба от 50 000 дирхама (около 14 000 долара) за нарушаване на реда и нападение. Сред тях е и Мераб Двалишвили, който вече е освободен от ареста.

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