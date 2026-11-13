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Усман Нурмагомедов получи забрана за RAF в Абу Даби след нападението над Мераб Двалишвили

  • 13 ное 2026 | 12:59
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Усман Нурмагомедов получи забрана за RAF в Абу Даби след нападението над Мераб Двалишвили

Шампионът на PFL в лека категория Усман Нурмагомедов няма да бъде допуснат до залата за събитието на организацията RFA в Абу Даби тази събота.

Наказанието идва след разпространени кадри от сряда, на които се вижда как Нурмагомедов и членове на неговия щаб прекъсват интервю на бившия шампион на UFC в категория петел Мераб Двалишвили. Неочаквано дагестанският боец нанесе удар срещу Двалишвили, което доведе до масово сбиване и пълен хаос.

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След първоначално мълчание ръководството на промоцията взе отношение по време на пресконференцията в четвъртък. Съоснователят на RAF Чад Бронстийн отговори на въпроси на медиите, определяйки инцидента като изключително неприятен и категорично подчерта, че организацията не толерира подобно поведение.

„Надяваме се ситуацията да бъде разрешена във възможно най-кратък срок. Съвсем естествено, Усман няма да присъства на нашето събитие в събота вечер“, заяви Бронстийн.

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Към момента остава под въпрос и участието на самия Двалишвили, както и на Умар Нурмагомедов, който също бе замесен в размириците. По програма Двалишвили трябва да се изправи срещу Марлон Мораеш, докато Умар Нурмагомедов има насрочен двубой срещу Юрая Фейбър в дебютното събитие на организацията в Абу Даби. Нито един от двамата състезатели на UFC не присъства на официалната пресконференция, а окончателното решение за мачовете им се очаква в рамките на следващите денонощия.

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Полицията в Абу Даби също излезе с официална позиция, потвърждавайки ареста на осем души, участвали в сблъсъка.

„Главното командване на полицията в Абу Даби задържа осем лица, замесени в бой пред входа на хотел, породен от предишни разногласия между тях. Арестувани са и двама души, заснели инцидента. Предприети са необходимите законови мерки, като случаят е прехвърлен на Главната прокуратура за приключване на процедурите съгласно действащото законодателство“, се посочва в изявлението на органите на реда.

От полицията допълват, че специализираните екипи са реагирали незабавно на инцидента и подчертават, че ще продължат безкомпромисно да гарантират обществения ред и безопасността на гражданите, като няма да толерират нарушения на законите и прояви на непристойно поведение.

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