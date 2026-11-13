Джарон Енис и Джош Кели в сблъсък за три световни титли в Атланта

Шампионският дуел в супер полусредна категория между Джарон Енис и Джош Кели е официално насрочен за 27.02.27 в зала „Стейт Фарм Арена“ в Атланта, щата Джорджия. Залогът на грандиозния сблъсък ще бъде обединяването на три шампионски пояса.

Непобеденият американец Енис (36-0, 32 с нокаут) държи поясите на Световната боксова асоциация (WBA) и Световната боксова организация (WBO). Роденият във Филаделфия боксьор завоюва титлите след впечатляващо представяне през юни, когато нокаутира Ксандър Заяс в седмия рунд на галавечер в зала „Барклис Сентър“ в Бруклин.

Британецът Джош Кели (19-1-1, 9 с нокаут) е шампион на Международната боксова федерация (IBF) от януари, когато поднесе сензация с победа по точки над Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл. През юли 32-годишният състезател от Съндърланд записа и първа успешна защита на пояса след 12-рундов дуел срещу Куивин Агярко в Саудитска Арабия, а сега се изправя пред най-сериозното изпитание в кариерата си.

„Чаках изключително дълго, за да се докажа на най-високото равнище. Най-после този момент настъпи“, сподели Кели.

Победителят от битката ще си осигури директен път към обединителен дуел за статута на абсолютен световен шампион срещу носителя на титлата на Световния боксов съвет (WBC) Себастиан Фундора. Енис, който уверено се утвърждава сред най-ярките суперзвезди на съвременния бокс, влиза в срещата като категоричен фаворит.

„Отново дойде време за действие. Ще добавя още един пояс към моята колекция. Време е за великолепно представяне и страхотно шоу. Тази категория ми принадлежи и ще продължа да повалям съперниците си един по един“, заяви Енис.

Това събитие ще отбележи и първата галавечер на промоутъра Еди Хърн в Атланта.

„Очаква ни фантастичен обединителен мач. И Буутс, и Джош са великолепни световни шампиони. Организирането на срещата беше лесно решение, имайки предвид колосалния залог: три шампионски пояса за победителя и само още една крачка до абсолютната титла в дивизията и вечно наследство в спорта“, отбеляза Хърн.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google