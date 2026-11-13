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Боец на UFC бе приет по спешност в болница след предполагаема свръхдоза

  • 13 ное 2026 | 12:46
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Боец на UFC бе приет по спешност в болница след предполагаема свръхдоза

Изгряващата звезда на UFC Томи Макмилън е бил спешно хоспитализиран след предполагаема свръхдоза. Според информация на „TMZ Sports", инцидентът се е разиграл в неделя в нощен клуб „Кейк“ в Скотсдейл, Аризона, където боецът е бил открит в безпомощно състояние в тоалетната на заведението.

В близост до него е било открито бяло прахообразно вещество, поради което пристигналите на мястото полицейски служители незабавно са му приложили „Наркан“ – медикамент, използван при опиоидно отравяне. Макмилън е бил транспортиран до близка болница, като при приемането му състоянието му вече е било стабилно.

Макмилън, който е съотборник на бившия шампион в категория петел Шон О’Мали, направи сериозен пробив през 2025 година. До момента 28-годишният състезател има три победи в три мача в UFC, като във всяка от срещите е печелил и индивидуален бонус. С атрактивния си боен стил и поведението си извън клетката той бързо се превърна в любимец на феновете. За последно американецът се би през септември, когато надделя над Маруан Рахики и заслужи наградата за „Битка на вечерта“.

Малко след разпространението на новината треньорът на боеца, Тим Уелч, публикува съобщение в социалните мрежи, с което успокои привържениците. Той увери, че Макмилън се чувства „напълно добре“ и вече се е завърнал към тренировъчния процес.

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