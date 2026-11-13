Еди Хърн загатна за супербитка

Един от най-големите потенциални суперсблъсъци в съвременния бокс, за който се говори от месеци, може най-накрая да е близо до осъществяване. Ръководителят на Matchroom Boxing Еди Хърн заяви, че вече се водят преговори за двубой между Наоя Инуе и Джеси „Бам“ Родригес, като намекна, че срещата може скоро да стане реалност.

„През последните няколко дни имах срещи с представители на няколко телевизионни компании“, заяви Хърн пред FightHype в четвъртък, докато се намираше в Карсън, Калифорния, за съботната боксова галавечер с главен двубой между Диего Пачеко и Дариус Фулгъм. „Този следобед имах среща и с екипа на Инуе. Водим активни преговори.“

Двете страни обсъждат възможността за подобен сблъсък още от миналия юни, когато Родригес нокаутира Антонио Варгас при дебюта си в категория петел. Тогава треньорът на Родригес Роберт Гарсия беше категоричен, че иска неговият боксьор, който има баланс от 24 победи (16 с нокаут) и нито една загуба и е бивш обединен световен шампион в две категории, да проведе поне още един двубой. Възможен съперник би могъл да бъде друг носител на световна титла в категория петел, за да може Родригес да продължи адаптацията си към новото тегло, преди да обмисли предизвикателство срещу Инуе.

Инуе обаче, който има 33 победи (27 с нокаут) и нито една загуба, може да не разполага с толкова време. Японецът е световен шампион в четири различни категории и настоящ абсолютен световен шампион в категория суперпетел. В последния си двубой през май той победи в Токио друга голяма звезда на японския бокс – Джунто Накатани.

Инуе вече е на 33 години, изпитва все по-големи затруднения да се вмести в лимита от 122 паунда (55,3 кг) и има зад гърба си редица тежки битки. Затова през последните седмици той оказва натиск върху екипа на Родригес, тъй като смята, че моментът за този двубой е сега или може би никога.

„Той просто казва: „Вижте, ще се боксирам през февруари или март. Или ще се изправя срещу Бам, или ще премина в категория перо“, обясни Хърн думите на Инуе. „А ако премина в категория перо, всички знаем, че този мач никога няма да се състои.“

Родригес и Инуе принадлежат към рядко срещан тип съвременни боксьори, които не се колебаят да приемат най-големите предизвикателства. Именно това е една от причините потенциалният им сблъсък да предизвиква толкова сериозен интерес. Гарсия има основания да поставя на първо място интересите и здравето на своя състезател. Родригес е едва на 26 години и изглежда, че най-добрите му години тепърва предстоят. От друга страна, ударната мощ на Инуе остава изключително опасна дори срещу елитни противници, въпреки че японецът не успя да постигне победа преди финалния гонг в последните си три срещи.

Въпреки това през последните седмици двете страни все по-активно обсъждат възможността за двубоя чрез медиите. През октомври Инуе обяви намерението си да премине в категория перо, което изглеждаше като последен опит да принуди Родригес и неговия екип да вземат решение. Сега обаче лагерът на Бам изглежда все по-склонен да приеме предизвикателството и да се изправи срещу японската звезда.

„Роберт и Бам трябва да решат дали искат да приемат този мач сега, или да изчакат с надеждата, че той ще се състои в бъдеще, което вероятно няма да се случи“, заяви Хърн. „Но условията трябва да бъдат подходящи. Има много неща, които трябва да се подредят правилно. Мисля обаче, че Бам наистина, наистина иска този двубой. Същото важи и за Роберт. Смятам, че има много добър шанс срещата да се състои, но все още предстоят доста разговори.“

Инуе и Родригес заемат съответно първо и трето място в повечето авторитетни класации на най-добрите боксьори в света независимо от тегловата категория (pound-for-pound), включително и в подреждането на BoxingScene. Това би превърнало евентуалната им среща в един от редките истински суперсблъсъци в съвременния бокс, а още по-необичайно е, че става дума за двама състезатели от по-леките категории.

„Нека бъдем откровени“, заяви Хърн. „Ако обявите този мач, целият боксов свят ще каже: „Това е един от най-великите двубои, които изобщо могат да бъдат организирани.“

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