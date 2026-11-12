Борецът, защитил Мераб Двалишвили, натрупа над 200 000 последователи

Светът на бойните спортове бе разтърсен от грандиозен скандал в Абу Даби само дни преди UFC 334. В центъра на събитията се оказа шампионът Мераб Двалишвили, който бе нападнат от Усман Нурмагомедов в хотела на бойците преди събитието „Real American Freestyle“ на „Етихад Арена“.

Кадри от инцидента, разпространени от Илия Топурия, показват как Нурмагомедов се приближава в гръб към Двалишвили и му удря силен шамар. Това отприщва масов бой, в който грузинецът с прякор „Машината“ се оказва сам срещу многоброен дагестански лагер, включващ разпознаваеми бойци като Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков.

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Въпреки че Двалишвили получи аркада и кървеше след първоначалния удар, отсрещната страна също понесе сериозни щети. Причината за това бе 21-годишен спътник на грузинеца, който се намеси решително и повали двама от нападателите на земята.

Самоличността на младежа бързо бе разкрита в социалните мрежи. Оказа се, че това е борецът Саба Лазишвили – по-малък брат на бившия боец от UFC Звиад Лазишвили.

„Това момче е Саба Лазишвили, 21-годишният брат на Звиад Лазишвили. Той е борец и буквално никога през живота си не е удрял с юмрук. Сам разчисти всички наоколо, като единственият начин да го ударят беше, когато някой го задържаше. Пълен успех“, сподели в мрежата X грузинският журналист Гиорги Кокиашвили.

Постъпката на младия Лазишвили предизвика вълна от възхищение сред феновете, като мнозина дори призоваха UFC да му предложи професионален договор. Феновете подкрепиха и Лазишвили в Instagram. За една вечер борецът натрупа близо 240 000 последователи.

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