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Дакота Дичева - световната ММА сензация с българска кръв пристига в България за MAX FIGHT 67

  • 13 ное 2026 | 12:27
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Дакота Дичева - световната ММА сензация с българска кръв пристига в България за MAX FIGHT 67

Дакота „Dangerous“ Дичева е почетният гост на MAX FIGHT 67. На 28 ноември най-добрата жена в ММА за 2024 г. ще бъде част от една паметна вечер за българския спорт в Зала „Младост“ в Бургас.

Световната шампионка на PFL в категория муха за 2024 (вече MVP под ръководството на Джейк Пол) е едно от най-разпознаваемите лица в света на бойните спортове. На професионалния ринг Дичева е с перфектна статистика – 16 победи, 12 от които с нокаут и 1 със събмишън, като е без нито една загуба.

Българо-британката е първата в историята на Professional Fighters League, която печели Световната титла (2024 г.), след като е била носител на регионална такава (PFL Europe, 2023 г.). Дакота Дичева е първата британка световна шампионка по ММА, а победата в турнира на PFL през 2024 г. ѝ осигури и наградния фонд от 1 милион долара.

Следващата цел пред нея е да си върне световната титлата. Очаква се тя да получи възможността да се бие за пояса на MVP през февруари, като опонент ще ѝ бъде действащата шампионка Джена Бишъп, над която вече има победа. Дакота е на финалната права от процеса си на възстановяване, след контузия на двете ръце, която получи в последната си битка.

В същото време Джейк Пол, собственикът на MVP и един от най-известните хора в социалните мрежи, не крие колко високо цени Дичева: „Дакота е абсолютна ММА звезда! Тя е лицето на женския ММА в световен мащаб и скоро ще бъде по-известна и от Ронда Раузи“. MVP цели да се превърне в основния конкурент на UFC през следващата година, като тя е сред основните бойци в проекта.

Успехите в клетката ѝ носят световно признание, като ежегодно оглавява класациите на най-големите международни медии. ESPN я обявява за най-добрата състезателка по MMA извън UFC за 2024 г. и я поставя на второ място в класацията си „30 бойци под 30 години“ за 2025 г. Тя е и „Боец на годината при жените за 2024“ на USA Today.

Постиженията ѝ в бойните спортове обаче започват много преди нейната кариера в смесените бойни изкуства. Тя е световна шампионка за юноши по муай-тай и доказан медалист в кикбокса. Едва на 17-годишна възраст е избрана и за млад спортист на годината от Daily Mirror и Sport England.

Дакота Дичева е родена в Англия през 1998 г. Баща ѝ Иво Дичев е от Самоков, а майка ѝ Лиса Хауърд е  многократна световна шампионка по кикбокс, откъдето идва и страстта ѝ към бойните спортове. Тя открито заявява българските си корени и ги представя с гордост, като често излиза на ринга с българския и британския флаг, с което подчертава двете си националности.

Дакота „Dangerous” Дичева се завръща в България за MAX FIGHT 67 - гала вечер, която ще остане в историята на бойните спортове. България ще има своя нов шампион в професионалния бокс, турнирът за Купа „Свети Никола“ дебютира, а изключително силното международно участие ще кулминира в подглавната битка на вечерта в муай-тай спектакъл с ММА ръкавици. Не пропускайте най-горещата вечер през есента – MAX FIGHT 67, 28 ноември, Зала „Младост“, Бургас.

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