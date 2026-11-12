UFC звезди се сбиха брутално в хотел

Сериозно напрежение разтърси смесените бойни изкуства след инцидент в Абу Даби. Бившият шампион на UFC в категория „петел“ Мераб Двалишвили обяви, че е станал жертва на нападение, в дъното на което стои Усман Нурмагомедов – братовчед на легендарния шампион Хабиб Нурмагомедов.

Грузинският състезател сподели видеоматериал в социалните мрежи, на който се вижда как получава медицинска помощ заради наранявания по главата. В кадрите присъства и негов спътник, който също е с видими следи от физическа саморазправа.

Двалишвили разказа, че сблъсъкът се е разиграл неочаквано във фоайето на хотел по време на медийна изява. Той сподели, че групата на Усман го е атакувала коварно в гръб, а в социалните мрежи се появи и видео от случката.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

„Докато давах интервю, Усман и неговата компания дойдоха в гръб и започнаха да налагат мен и моя приятел. Охранителите ме задържаха, а те продължиха да ни нанасят удари, дори когато бяхме паднали на пода“, разкрива боецът.

Двалишвили реагира изключително остро на случилото се, изразявайки възмущение от численото превъзходство на опонентите си и начина на нападение.

🚨UPDATE: Merab Dvalishvili claims his 21-year-old wrestler friend fought both Usman and Umar Nurmagomedov during the altercation, and now wants to switch to MMA. “My young friend, he’s only a 21-year-old wrestler from Georgia, and he was with me. He fought both brothers, Usman and Umar. He said, ‘I’m moving to MMA if two guys can only do this to me.’ And then he also fought the other guys. Oh my God. Security was holding me, and they were kicking and punching us. What the heck? Life is good, guys. Everything is good. Everything is good.” Via @MerabDvalishvil — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

„Бяхме само двама, а вие ни нападнахте отзад. Какви спортисти и какви хора сте въобще? Ако искате битка, нека бъде по правилата. Бяхте около двайсет души срещу двама и ни удряхте, докато бяхме безпомощни на земята. Ние сме истински воини, а вие сте страхливци“, заяви грузинецът.

В изказването си той припомни и съперничеството си с Умар Нурмагомедов, когото надви през януари миналата година в октагона на UFC, което допълнително изостри отношенията между двата лагера.

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