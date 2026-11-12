UFC звезди се сбиха брутално в хотел

Сериозно напрежение разтърси смесените бойни изкуства след инцидент в Абу Даби. Бившият шампион на UFC в категория „петел“ Мераб Двалишвили обяви, че е станал жертва на нападение, в дъното на което стои Усман Нурмагомедов – братовчед на легендарния шампион Хабиб Нурмагомедов.
Грузинският състезател сподели видеоматериал в социалните мрежи, на който се вижда как получава медицинска помощ заради наранявания по главата. В кадрите присъства и негов спътник, който също е с видими следи от физическа саморазправа.
Двалишвили разказа, че сблъсъкът се е разиграл неочаквано във фоайето на хотел по време на медийна изява. Той сподели, че групата на Усман го е атакувала коварно в гръб, а в социалните мрежи се появи и видео от случката.
„Докато давах интервю, Усман и неговата компания дойдоха в гръб и започнаха да налагат мен и моя приятел. Охранителите ме задържаха, а те продължиха да ни нанасят удари, дори когато бяхме паднали на пода“, разкрива боецът.
Двалишвили реагира изключително остро на случилото се, изразявайки възмущение от численото превъзходство на опонентите си и начина на нападение.
„Бяхме само двама, а вие ни нападнахте отзад. Какви спортисти и какви хора сте въобще? Ако искате битка, нека бъде по правилата. Бяхте около двайсет души срещу двама и ни удряхте, докато бяхме безпомощни на земята. Ние сме истински воини, а вие сте страхливци“, заяви грузинецът.
В изказването си той припомни и съперничеството си с Умар Нурмагомедов, когото надви през януари миналата година в октагона на UFC, което допълнително изостри отношенията между двата лагера.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google