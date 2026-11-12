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Звезди на българския волейбол даряват екипи в помощ на бившия състезател Минчо Минчев

  • 12 ное 2026 | 11:35
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Звезди на българския волейбол даряват екипи в помощ на бившия състезател Минчо Минчев

Волейболната общност у нас за пореден път доказва своето сплотено единство, стартирайки благотворителна кампания в подкрепа на бившия състезател Минчо Минчев, който претърпя инцидент през миналата година. Инициативата, организирана от ВК Сливен, цели събирането на финансови средства за неговото дългосрочно лечение и възстановяване.

В благородната кауза се включват редица емблематични имена от родния волейбол, сред които Цветан Соколов, Валентин Братоев и Иван Станев, които предоставят свои лични състезателни екипи и ценни артикули. Феновете и ценителите на спорта имат възможност да наддават за тях в официалната страница на клуба в социалните мрежи, като търгът ще продължи до 30 ноември 2026 г.

Организаторите призовават всички съпричастни да се включат в кампанията или да споделят информацията, за да може каузата да достигне до повече хора. Всеки един принос е стъпка към успешното завръщане на Минчо към нормалния живот извън спортната зала.

Снимка: Волейболен клуб Сливен

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