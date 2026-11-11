Владо Николов: Новият календар на FIVB ще убие волейбола!

Бившият капитан на мъжкия национален отбор на България и настоящ депутат Владимир Николов отправи остри критики към Международната федерация по волейбол (FIVB) заради организацията на Лигата на наците и предвижданите промени в международния календар.

В интервю за юбилейния епизод на SportCast Volleyball с водещ Петър Стоянов, бронзовият медалист от Световното първенство през 2006 година изрази сериозното си недоволство от решенията на федерацията. Според него търговските интереси все по-често се поставят над здравето на състезателите и качеството на волейбола.

Бунт срещу FIVB!

Николов е категоричен, че настоящият формат на Лигата на нациите е неразумен. По думите му провеждането на четири мача в рамките на пет дни подлага волейболистите на прекомерно физическо натоварване и не им осигурява достатъчно време за възстановяване.

"VNL в този формат, в който е в момента, е една идиотщина от хората във FIVB, които най-вероятно никога не са играли волейбол и които по никакъв начин не се интересуват от волейбол, интересуват се само от комерсиалната му страна", заяви Николов.

Той обръща внимание и на друг сериозен проблем – отсъствието на най-големите световни звезди от значителна част от двубоите. Много от водещите състезатели пропускат първите два турнира и се включват едва в заключителната фаза. Така организаторите инвестират значителни средства в домакинството на състезания, без да могат да гарантират присъствието на най-популярните волейболисти, заради които публиката купува билети.

"Ние, волейболната общественост, създаваме турнир, който хората да гледат, без да гледат звездите, които искат да гледат. Това е безумие", коментира той.

Най-острата критика на Владимир Николов е насочена към идеята световните първенства да се провеждат през зимните месеци. Според предложените промени женското световно първенство трябва да се играе през декември, а мъжкото – през януари. Николов смята, че подобно решение би имало тежки последици както за състезателите, така и за клубовете.

"Световни първенства на две години мога да го разбера. Не мога да разбера световни първенства за жени декември, за мъже януари. Това не мога да разбера. Това ще убие волейбола", предупреди Николов.

Основният проблем според него е невъзможността волейболистите да поддържат оптимална спортна форма през цялата година. Клубните отбори се нуждаят от време, за да изградят игрови облик, взаимодействие и стабилност. Ако първенствата бъдат прекъсвани за продължителни периоди заради националните отбори, цялата подготовка ще бъде нарушена.

"Един отбор се прави за три месеца. В момента, в който започнеш да приличаш на отбор, се разпускате и два месеца ви няма. Два месеца отивате в националния отбор", обясни той.

Николов поставя и логичния въпрос кога точно състезателите трябва да бъдат в най-добрата си форма – през януари за световното първенство, през февруари за националните купи или през март за плейофите.

"Ще почнат да не се явяват на мачове на националните отбори. Това е, което ще стане. Като направят световно първенство и като не се явят 50 топ състезатели, ще размислят. Въпросът е трябва ли да стига дотам? Не може ли да се мисли предварително?"

Според него е практически невъзможно един волейболист да поддържа върхова форма във всички тези моменти.

"Единственият ефект, който има от това нещо, е обогатяване на FIVB и недостатъчно добро ниво на волейбола в срещите, които ще провеждат. Това е. Друг резултат няма да има", завърши Николов.

Какво каза още Владо Николов вижте във видеото тук:

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