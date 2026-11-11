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Никола Гърбич: С новия календар играчите ще бъдат като зомбита

  • 11 ное 2026 | 21:08
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Селекционерът на европейския шампион Полша Никола Гърбич изрази сериозни съмнения относно хипотезата за реформа на международния календар, предложена от FIVB. Промените, които все още не са окончателни според изказвания на президента Фабио Азеведо, рискуват сериозно да повлияят на националните първенства и най-вече на спортистите, които са подложени на все по-големи натоварвания.

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"Предложеният календар не е благоприятен и съдържа много елементи, които само ще влошат положението на играчите, особено на тези, които са част от националните отбори. Според мен много решения на FIVB се диктуват от желанието да се генерира печалба. Разбирам намерението да се популяризира този спорт, но на каква цена?", заяви Гърбич пред Przeglаd Sportowy.

Сръбският специалист не изключва реорганизация, но иска да се намери баланс между организационните нужди и защитата на волейболистите.

"Не съм против идеята, но трябва да намерим баланс. Никога досега толкова много от най-добрите играчи в света не са били контузени. Колкото повече мачове играем, толкова по-често ще се случват тези ситуации. Ако не дадем възможност на спортистите да си починат, треньорите, федерациите и клубовете ще се окажат в затруднение."

Бунт срещу FIVB!
Бунт срещу FIVB!

Гърбич също поставя под въпрос дали новата схема може да гарантира присъствието на най-добрите играчи в международните състезания:

"FIVB очаква отборите да пристигат на всеки турнир с най-добрите си състави, но с този календар това няма да е възможно. Надявам се да осъзнаят това, защото това представлява значително натоварване за спортистите. Ще станат като зомбита."

Накрая треньорът покани FIVB да започне конкретна дискусия с всички компоненти на волейбола, като предупреди, че липсата на задълбочена консултация "ще създаде много проблеми".

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