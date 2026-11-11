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Николай Желязков: Трябва да подобрим началния удар, контузените се завръщат за битката с Младост

  • 11 ное 2026 | 16:13
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Николай Желязков: Трябва да подобрим началния удар, контузените се завръщат за битката с Младост

Старши треньорът на волейболния "Левски София" Николай Желязков сподели очакванията си преди реванша срещу хърватския "Младост" (Загреб). Наставникът анализира първия двубой, коментира кадровата ситуация в тима и новото правило за златния гейм.

"В първия мач видяхме доста неща, които не направихме добре. Имахме някакъв план за мача, който не успяхме да изпълним по най-добрия начин. Не знам дали е било на база на тяхната добра игра, или ние нещо не сме направили добре. Смятам, че и от двете по малко."

Левски София с тежка загуба от Младост (Загреб) в квалификациите на ШЛ
Левски София с тежка загуба от Младост (Загреб) в квалификациите на ШЛ

Като основен компонент, който се нуждае от сериозно подобряване, той изтъкна началния удар. Според него сервизът в Загреб не е бил на нужната височина и това е приоритет за корекция тази вечер. Желязков обърна внимание и на проблемите, които съпътстват състава на Левски от началото на сезона.

"Това, което можем много по-добре да направим като цяло, е нашият начален удар. Не беше на нужната висота в мача в Загреб. Така че това е едно от основните неща, които ние трябва да подобрим в играта си. Позитивното е, че успяхме да възстановим до голяма степен контузените и мисля, че сме в доста добро състояние за реванша. Това е много позитивна новина за мен. Чака ни една битка, която се надявам да спечелим"

"Относно новото правило за златния гейм, аз смятам, че тази промяна е добра, защото в миналото сме виждали при резултати, когато единият отбор вземе двата необходими гейма, след това да се случват мачове, които не са били красиви за гледане. Смятам, че тази промяна, която са направили в правилата, е позитивна. Това кара отборите да играят до последно във всички мачове в тази фаза. Така че със сигурност е една позитивна промяна", заговори наставникът на Левски за промяната в правилото за златния гейм.

В края на изказването си Николай Желязков се обърна и към феновете на тима.

"Една подкрепа от феновете за момчетата със сигурност би била изключително полезна, защото в крайна сметка силите са доста изравнени. Смятам, че би помогнало. Надявам се да имаме подкрепата, която момчетата биха оценили", завърши Желязков.

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