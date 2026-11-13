Коболи не посмял на пише на Фереро: Той е като Анчелоти или Гуардиола

Италианският тенисист Флавио Коболи се подготвя за своя дебют на Финалите на ATP в Торино, където стартира участието си срещу бившия шампион в турнира Даниил Медведев. Преди началото на надпреварата Коболи даде интервю пред Corriere della Sera, в което говори за треньорските рокади в световния тенис, здравословното си състояние и предстоящия си първи мач в групите.

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След като Хуан Карлос Фереро се раздели с Карлос Алкарас, испанският специалист пое треньорския щаб на Бен Шелтън. Коболи разкри, че е обмислял възможността да потърси връзка с Фереро, но така и не е изпратил съобщение.

Винаги сме си казвали, че ако Хуан Карлос се освободи, ще се опитаме да се свържем с него. Аз самият бях на крачка да му пратя съобщение, но така и не успях да му го изпратя, разкри Коболи пред Corriere della Sera.

Запитан дали неудобството е било причината, той добави: Хуан Карлос Фереро е най-добрият треньор в света. Да го поискам за мой треньор ми се струваше нещо твърде голямо, прекалено, предназначено за други... Той е като Анчелоти или Гуардиола: винаги кара своя играч да се подобрява. Опитвахме с други треньори, но никога не беше правилният момент.

Въпреки че Фереро в крайна сметка избра да работи с Бен Шелтън, Коболи е категоричен, че в момента няма намерение да търси нови хора за своя екип, който включва и неговия баща Стефано Коболи.

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Мисля, че в момента имам екипа, който е перфектен за мен. Не търся други хора: за следващия сезон няма да идва никой нов, заяви италианецът.

Коболи излиза в първия си мач от груповата фаза на Финалите на ATP в Торино срещу световния номер четири Даниил Медведев. В последните 3 сблъсъка помежду им балансът е 2:1 победи в полза на Медведев. В последния им мач на Мастърс в Мадрид през 2026 г. Коболи надделя с 2:1 (6:3, 5:7, 6:4). Преди това през 2024 г. Медведев спечели на четвъртфиналите в Пекин с 2:0 (6:2, 6:4) и на Откритото първенство на САЩ с 3:0 (6:3, 6:4, 6:3).

Италианецът потвърди пред Corriere della Sera, че мускулната контузия на левия крак е останала в миналото и се чувства готов за битка: Стигам до Торино така, както исках: мускулната контузия на левия крак е зад гърба ми.

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