Коболи е най-слабият тенисист от топ 10 в историята според безпощадна статистика

2026 година се превърна в най-успешната в кариерата на Флавио Коболи. Италианецът завършва сезона под номер шест в световната ранглиста, стигна до финала на „Ролан Гарос“ и си осигури дебютно участие във Финалите на АТР в Торино. Въпреки тези върхови постижения, непостоянството му го постави начело на една любопитна и крайно негативна класация – той е най-слабият представител на първата десетка в историята от 1991 година насам, откакто се води подобна статистика.

През настоящия сезон Коболи е загубил 50,5% от всички разиграни в мачовете му точки. Този безпрецедентен показател разкрива, че кампанията му далеч не е била толкова стабилна, колкото изглежда на пръв поглед. Макар че триумфира с титлата в Акапулко, игра на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ и достигна полуфиналите на Мастърс турнира в Синсинати, голяма част от мачовете му се решаваха в три сета. Освен това на редица турнири италианецът отпадаше още в началните кръгове, като някои от тези поражения бяха изключително тежки.

Рецидивист в необичайната класация

За най-верните почитатели на италианския тенисист тези данни едва ли са изненада. През 2025 година той финишира като 22-ри в света, спечелвайки едва 50% от разиграванията си. Коболи традиционно преминава през сериозни колебания в срещите си и цифрите са най-категоричното доказателство за този факт.

В публикувания списък се отличава и друг италиански майстор на непостоянната игра – Фабио Фонини. През 2019 година Фонини завърши сезона на 12-то място в класацията на АТР със спечелени точно половината от точките си, а през 2014 година завърши 20-и с едва 49,7% спечелени разигравания. Макар тези статистически детайли да остават на заден план пред крайните резултати, те продължават да будят сериозен интерес в тенис средите.

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