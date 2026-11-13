Дейна Уайт за мелето в Абу Даби: Жалко е за всички, пълна глупост

Президентът на UFC Дейна Уайт коментира нападението на Усман Нурмагомедов и членове на неговия екип срещу Мераб Двалишвили и негов приятел. В сряда Двалишвили публикува видео от Абу Даби, на което се вижда с окървавено лице, преди предстоящия му двубой по борба срещу Марлон Мораес на събитието на RFA този уикенд. Както стана ясно, Двалишвили той и негов приятел бяха нападнати от Нурмагомедов и няколко членове на екипа му.

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Малко след това се появиха видеозаписи от инцидента, на които ясно се вижда как Нурмагомедов се приближава до Двалишвили, удря му шамар, след което заедно с други хора напада него и приятеля му. Случилото се беше изключително неприятно за всички замесени, а според информации осем души са били арестувани от полицията в Абу Даби след шокиращия инцидент, съпроводен със сериозно насилие.

По време на пресконференцията преди UFC 334 Уайт беше помолен да коментира сбиването между Нурмагомедов и Двалишвили.

„Това е абсолютно нелепо и глупаво. Всички са в затвора. Това не е място, на което можеш да си правиш каквото си искаш“, заяви Уайт.

По-късно нюйоркският журналист Адам Глин успя да разговаря с Уайт и също го попита за мнението му по случая.

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„Подобни неща никога не са добри за бизнеса. Те представят в лоша светлина всички замесени. Жалко е. Сега всички са в затвора в Абу Даби. Ще видим как ще се развият нещата“, коментира Уайт.

Може би най-интересният аспект на цялата ситуация е, че в момента Нурмагомедов е свободен агент и според информации води преговори за договор с UFC. Това е напълно логично, тъй като той е един от най-добрите ММА бойци в света в лека категория. Въпреки това случилото се нанася изключително сериозен удар върху репутацията му. Като се прибави и инцидентът със Сон Ядон на UFC Шанхай през лятото, когато Нурмагомедов нахлу в клетката, след като брат му Умар Нурмагомедов беше нокаутиран, се създава впечатлението, че Усман Нурмагомедов смята, че правилата не важат за него.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

В крайна сметка UFC все още е много вероятно да предложи договор на Нурмагомедов и да го привлече в организацията. Възможно е обаче той да получи по-ниско възнаграждение, тъй като след участието си в груповото нападение вече е загубил част от силните си позиции при преговорите, твърдят някои медии в САЩ.

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