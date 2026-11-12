Светът на ММА остро осъди нападението на Усман Нурмагомедов срещу Мераб Двалишвили

Неочакваната атака на Усман Нурмагомедов срещу Мераб Двалишвили предизвика сериозна вълна от недоволство и остри критики в средите на бойните спортове.

Макар Нурмагомедов да е смятан за един от най-желаните свободни агенти в момента, той бързо си спечели ролята на обществен враг номер едно след агресивната си проява в Абу Даби в сряда.

Физическата саморазправа избухна в момент, когато Двалишвили даваше интервю. Нурмагомедов се приближи до него и за части от секундата заби шамар на бившия шампион на UFC в категория петел.

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Този ход отприщи масово сбиване с участието на хора от щаба на Нурмагомедов — сред които и неговият брат Умар Нурмагомедов. Те се нахвърлиха върху Двалишвили и негов близък приятел, който бе плътно до него при избухването на скандала.

Служителите по сигурността на RAF положиха отчаяни усилия да овладеят ситуацията, но хаосът и напрежението продължиха известно време, преди двете страни да бъдат окончателно разделени.

Ето как реагираха професионалните бойци на грозните сцени между лагерите на Нурмагомедов и Двалишвили броени дни преди събитието на RAF в Абу Даби тази събота.

I’m loving the #CONORWASRIGHT #CONORWASRIGHTALLALONG trending right now! Thanks guys, I love you all too! ❤️🙏 It’s all love, keep your eyes on the prize! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 11, 2026

Alex Hernandez and Brandon Royval react to footage of Usman Nurmagomedov and his team jumping Merab Dvalishvili: “That's the most lame, deplorable shit of all time. Walking up, they've already got the camera out. They had a huddle, discussed it, and then walked over, tapped him, slapped him. They were filming it too, which is crazy. Just the fact that they premeditated it, filmed it... I don't understand what the angle was on that or what they expected to come of it.” - @TheGreat155 "You know what's the coolest thing out of all that? The dude that he was with held it down, bro. It was like 10 on 2." - @brandonroyval — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 11, 2026

I dont hate muslims, hell I have a lot of muslim friends and maybe this has more to do with region and less of religion but it is a very known thing in the MMA world that Muslim fighters especially in a group are violent and unpredictable. — Sean Strickland (@SStricklandMMA) November 11, 2026

I have seen this before . It’s not a man thing jumping in group against 1 or 2 guys . On my point of view when you walking around with group of men tells a lot about your personality. Men’s walks with woman or alone. — Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) November 11, 2026

This sucks! 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ we should be the example not the other way around!! — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) November 11, 2026

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