Светът на ММА остро осъди нападението на Усман Нурмагомедов срещу Мераб Двалишвили

Неочакваната атака на Усман Нурмагомедов срещу Мераб Двалишвили предизвика сериозна вълна от недоволство и остри критики в средите на бойните спортове.
Макар Нурмагомедов да е смятан за един от най-желаните свободни агенти в момента, той бързо си спечели ролята на обществен враг номер едно след агресивната си проява в Абу Даби в сряда.
Физическата саморазправа избухна в момент, когато Двалишвили даваше интервю. Нурмагомедов се приближи до него и за части от секундата заби шамар на бившия шампион на UFC в категория петел.
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Този ход отприщи масово сбиване с участието на хора от щаба на Нурмагомедов — сред които и неговият брат Умар Нурмагомедов. Те се нахвърлиха върху Двалишвили и негов близък приятел, който бе плътно до него при избухването на скандала.
Служителите по сигурността на RAF положиха отчаяни усилия да овладеят ситуацията, но хаосът и напрежението продължиха известно време, преди двете страни да бъдат окончателно разделени.
Ето как реагираха професионалните бойци на грозните сцени между лагерите на Нурмагомедов и Двалишвили броени дни преди събитието на RAF в Абу Даби тази събота.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google