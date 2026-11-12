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Светът на ММА остро осъди нападението на Усман Нурмагомедов срещу Мераб Двалишвили

  • 12 ное 2026 | 10:36
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Светът на ММА остро осъди нападението на Усман Нурмагомедов срещу Мераб Двалишвили

Неочакваната атака на Усман Нурмагомедов срещу Мераб Двалишвили предизвика сериозна вълна от недоволство и остри критики в средите на бойните спортове.

Макар Нурмагомедов да е смятан за един от най-желаните свободни агенти в момента, той бързо си спечели ролята на обществен враг номер едно след агресивната си проява в Абу Даби в сряда.

Физическата саморазправа избухна в момент, когато Двалишвили даваше интервю. Нурмагомедов се приближи до него и за части от секундата заби шамар на бившия шампион на UFC в категория петел.

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Този ход отприщи масово сбиване с участието на хора от щаба на Нурмагомедов — сред които и неговият брат Умар Нурмагомедов. Те се нахвърлиха върху Двалишвили и негов близък приятел, който бе плътно до него при избухването на скандала.

Служителите по сигурността на RAF положиха отчаяни усилия да овладеят ситуацията, но хаосът и напрежението продължиха известно време, преди двете страни да бъдат окончателно разделени.

Ето как реагираха професионалните бойци на грозните сцени между лагерите на Нурмагомедов и Двалишвили броени дни преди събитието на RAF в Абу Даби тази събота.

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