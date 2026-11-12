Ислам Махачев защити Усман Нурмагомедов и разкритикува Мераб Двалишвили

Ислам Махачев застана плътно зад своя близък съотборник Усман Нурмагомедов, след като в публичното пространство се появиха кадри от физическа саморазправа с Мераб Двалишвили по време на събитие на организацията RAF в Абу Даби.

Напрежението между семейство Нурмагомедов и грузинския боец е добре познато в бойните среди, но действията на Усман предизвикаха вълна от остри реакции. Във видеоклиповете от инцидента се вижда как той се приближава към даващия интервю Двалишвили и му нанася шамар почти мигновено, което провокира масов хаос и сблъсък между двата лагера.

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Махачев, който е сред основните спаринг партньори на Усман, използва профила си в Инстаграм, за да коментира ситуацията и да се обърне към критиците:

„Към всички онези, които сега осъждат Усман и момчетата и ги засипват с обиди: защо мълчахте, когато Мераб удари дагестански борец без никаква причина и накърни честта му? Човекът се приближи да говори с него без лоши намерения. Мераб сам даде начало на случилото се днес в своята родина, след като си позволи да удари гост и да обиди майка му.“

Към момента самият Усман Нурмагомедов все още не е направил официален коментар за случилото се. Той се намира в Абу Даби, за да подкрепя брат си Умар Нурмагомедов, който също бе въвлечен в спречкването точно преди насрочения си мач по борба срещу Юрая Фейбър.

Usman has reportedly been detained, along with the cowards who were with him. And these are the same people who dare to preach about humility and respect? What a disgrace. A bunch of absolute cowards. I always thought you were a bunch of mediocre individuals. Now you’ve removed every last doubt. Honor, respect, and humility aren’t words you preach. They’re values you live by. And you’ve shown none of them. — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 11, 2026

Представителите на RAF все още не са излезли с официална позиция относно сбиването и не са уточнили дали участието на Двалишвили в съботната бойна карта, където трябва да се изправи срещу Марлон Мораеш, остава в сила.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

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