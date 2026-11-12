Ислам Махачев защити Усман Нурмагомедов и разкритикува Мераб Двалишвили

Ислам Махачев застана плътно зад своя близък съотборник Усман Нурмагомедов, след като в публичното пространство се появиха кадри от физическа саморазправа с Мераб Двалишвили по време на събитие на организацията RAF в Абу Даби.
Напрежението между семейство Нурмагомедов и грузинския боец е добре познато в бойните среди, но действията на Усман предизвикаха вълна от остри реакции. Във видеоклиповете от инцидента се вижда как той се приближава към даващия интервю Двалишвили и му нанася шамар почти мигновено, което провокира масов хаос и сблъсък между двата лагера.
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Махачев, който е сред основните спаринг партньори на Усман, използва профила си в Инстаграм, за да коментира ситуацията и да се обърне към критиците:
„Към всички онези, които сега осъждат Усман и момчетата и ги засипват с обиди: защо мълчахте, когато Мераб удари дагестански борец без никаква причина и накърни честта му? Човекът се приближи да говори с него без лоши намерения. Мераб сам даде начало на случилото се днес в своята родина, след като си позволи да удари гост и да обиди майка му.“
Към момента самият Усман Нурмагомедов все още не е направил официален коментар за случилото се. Той се намира в Абу Даби, за да подкрепя брат си Умар Нурмагомедов, който също бе въвлечен в спречкването точно преди насрочения си мач по борба срещу Юрая Фейбър.
Представителите на RAF все още не са излезли с официална позиция относно сбиването и не са уточнили дали участието на Двалишвили в съботната бойна карта, където трябва да се изправи срещу Марлон Мораеш, остава в сила.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google