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България с двама шампиони на Европейското по кикбокс

  • 13 ное 2026 | 09:56
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България с двама шампиони на Европейското по кикбокс

Кирил Илиев и Калина Бояджиева донесоха първите две титли за България от Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие, Северна Македония.

Илиев триумфира в категория до 57 кг на стил лайт контакт. Българският представител изкачи европейския връх след успех над британеца Дилан Талий.

В стил пойнт файтинг Калина Бояджиева е новата европейска шампионка в категория +70 кг при жените. Тя спечели срещу Самър Харви (Великобритания). Със сребърни медали в своите категории на същия стил останаха Виктор Грозданов (63 кг), Светослав Прокопов (74 кг) и Моника Петкова (50 кг).

Страхотен успех и място на финал в стил К1 си извова Али Юзеир. Той победи действащия световен шампион в категория до 86 кг Вито Косар (Хърватия) и ще излезе за златото в двубой срещу победителя от срещата между Мартин Лоренц (Чехия) и Хасан Хамилкаро (Франция).

На ринга Георги Шагов (63,5 кг) спечели първия си медал от международна надпревара. Той е трети в стил лоу кик. В съшия стил бронз и за Мария Янева (48 кг).

Родните състезатели бяха подкрепени в залата от посланика на Република България в Република Северна Македония Желязко Радуков, който изгледа срещите заедно с президента на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов и главния секретар Цветелина Славова. Посланикът проведе среща и с президента на Световната асоциация на кикбокс асоциациите (WAKO) Рой Бейкър.

В следващите два дни българските кикбоксьори ще участват в още пет финала и два полуфинала на различните стилове.

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