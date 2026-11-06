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Люис Хамилтън: Шарл Леклер кара по-агресивно срещу мен, отколкото срещу другите

  • 6 ное 2026 | 12:48
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Пилотът на Ферари Люис Хамилтън смята, че в отбора трябва да се проведат допълнителни разговори за изясняване на вътрешните правила за борба на пистата. Седемкратният световен шампион подкрепи наблюденията, че неговият съотборник Шарл Леклер се състезава значително по-твърдо срещу него в сравнение с пилотите от другите тимове.

Напрежението между двамата ескалира още в първата обиколка на състезанието в Мексико, когато Хамилтън и Леклер влязоха в остър спор и напуснаха очертанията на трасето в четвърти завой. Инцидентът отвори вратата за победа на Макс Верстапен и лиши Скудерията от потенциална двойна победа, като в крайна сметка пилотите на италианския тим финишираха втори и четвърти.

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Британецът остана недоволен от агресивната защита на Шарл, който пресече завоя и запази позицията си. Впоследствие стюардите наложиха на Леклер наказание от пет секунди за придобиване на трайно предимство, след като санкцията бе намалена от стандартните десет секунди заради смекчаващи вината обстоятелства.

Случилото се в Мексико подсили коментарите, че Леклер подхожда далеч по-безкомпромисно към съотборника си. За пример бе дадена надпреварата в Сингапур, където монегаскът отстъпи на старта пред Верстапен, въпреки че имаше вътрешната линия. В същото време по време на Гран при на САЩ в Остин той атакува смело нидерландеца от Ред Бул по външната траектория в бързите криви на трасето.

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Запитан дали забелязва тази разлика в поведението на колегата си, Хамилтън беше категоричен: „Да, виждам същото, което виждате и вие. В Сингапур той беше изцяло от вътрешната страна за първи завой, спечели предимство, но отстъпи. Разликата е очевидна. Но ако погледнете назад, беше същото и със Себастиан Фетел, и с Карлос Сайнц.“

След разгорещените страсти Хамилтън предупреди, че подобни ситуации могат да създадат големи проблеми за тима, и настоя за спешни разговори. Ръководителят на Ферари Фред Васьор вече проведе кратки индивидуални срещи с двамата състезатели, след като прецени, че събитията в Мексико показват неуважение към труда на над две хиляди служители в базата.

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Поради пътуването на шефа на тима до Европа и почивката на Леклер заради раждането на дъщеря му, официалната тристранна среща е насрочена за петък. Хамилтън приветства предстоящата дискусия, подчертавайки, че фокусът трябва да остане върху успехите на колектива.

„Естествено бях разочарован и все още съм - коментира британецът. - Имахме възможност за победа. Екипът свърши невероятна работа с подобренията по болида през този сезон и в последните стартове спечелихме повече точки от всеки друг. Можехме лесно да постигнем двойна победа, така че трябва да се уверим, че това няма да се повтори.“

Ветеранът бе подложен на критики заради настояването си за по-тежко наказание за своя колега след финала в Мексико. Въпреки това 41-годишният пилот подчерта, че няма намерение да премълчава мнението си.

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„Не ме интересува как околните приемат думите ми. Винаги съм открит и споделям това, което чувствам на момента. Чух твърдения, че изказванията ми са пресметнати, но по време на състезание пулсът ти е 170 удара в минута и караш с над 300 километра в час. Няма как да мислиш какво ще напишат медиите. Никога няма да се извиня за това, че съм автентичен и откровен. Никой не ме е карал да мълча и аз няма да го направя“, заяви Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages

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