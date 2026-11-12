16 ноември ще е решаваща дата за Катар и Абу Даби

Европейският регулатор за авиационна безопасност се очаква да обяви следващото си решение относно въздушното пространство над Персийския залив в седмицата, в която керванът на Формула 1 пристига в Лас Вегас.

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕАСА) все още поддържа препоръки за повишено внимание за полетите над Иран, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман. Според информация на Gulf News тези указания са в сила до 16 ноември, освен ако не бъдат преразгледани по-рано.

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Гран При на Лас Вегас ще се състои на 21 ноември, след което Формула 1 се отправя към Катар за старта на 29 ноември и към Абу Даби за финала на сезона на 6 декември. Дали регулаторът ще удължи, смекчи или затегне мерките ще бъде ключов официален сигнал за режима на полетите до Доха и Абу Даби, което пряко засяга логистиката на шампионата.

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Настоящият бюлетин съветва авиокомпаниите да избягват въздушното пространство над водите на Персийския залив в зоните за полетна информация на Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЕ, освен в случаите, когато това е необходимо за излитане или кацане на местните летища.

ЕАСА поднови предупреждението си на 30 септември. Макар то да няма характер на категорична забрана, всеки авиопревозвач извършва собствен анализ на риска, поради което реакциите в сектора се различават.

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По данни на Gulf News въздушното пространство на ОАЕ остава отворено, но някои компании вече коригираха плановете си. Уиз Еър отложи възобновяването на полетите си до Абу Даби за януари 2027 година. Бритиш Еъруейс също не очаква да възстанови линията си до емирството преди зимния сезон на 2027–2028 година, съобщи Aerospace Global News през октомври.

В миналото указанията бяха далеч по-строги. През пролетта агенцията препоръча на авиокомпаниите да избягват всякакви полети на каквато и да е височина в широк район, включващ Катар и ОАЕ. Сегашният вариант обаче запазва работещ въздушен коридор за достъп до двете състезателни дестинации.

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Тото Волф: Формула 1 стриктно следва международните предписания

Авиационните директиви са от съществено значение, тъй като ръководството на шампионата ги използва като отправна точка за собствените си решения. Пред вестник The Independent директорът на Мерцедес Тото Волф разясни критериите, поставени от главния изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали и президента на ФИА Мохамед бин Сулайем:

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„Стефано и Мохамед бяха пределно ясни, че Формула 1 следва стриктно международните директиви – от ограниченията за пътуване и спрените полети до официалните предупреждения в региона и позициите на местните правителства.“

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Снимки: Gettyimages