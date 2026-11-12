Антонели с високо държавно отличие в Сан Марино

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели е вече носител на ордена на Света Агата, степен командир, като церемонията се състоя днес в Държавния дворец на Сан Марино.

Този орден е едно от държавните отличия на Сан Марино и се връчва за сериозен принос и постижения в развитието и популяризирането на страната.

🇸🇲 A SPECIAL HONOUR FOR KIMI ANTONELLI! Kimi Antonelli is receiving the prestigious title of Commander of the Order of Saint Agatha (Ordine Equestre di Sant’Agata) at San Marino’s Government Palace today. The honour is one of San Marino’s official state decorations, recognising distinguished contributions and achievements. Another special moment for the newly crowned Formula 1 World Champion! 🏆 (via. @kikotonelli) #F1 https://t.co/SW9XpCuRQT — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 12, 2026

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Антонели определи церемонията като „специален момент“, като пилотът на Мерцедес е италианец, роден е и е израснал в Болоня, но семейството му живее в Сан Марино и наскоро баща му заяви, че не вижда причина фамилията да се мести в Монако.

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Снимки: Gettyimages