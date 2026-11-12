Антонели с високо държавно отличие в Сан Марино

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели е вече носител на ордена на Света Агата, степен командир, като церемонията се състоя днес в Държавния дворец на Сан Марино.
Този орден е едно от държавните отличия на Сан Марино и се връчва за сериозен принос и постижения в развитието и популяризирането на страната.
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Антонели определи церемонията като „специален момент“, като пилотът на Мерцедес е италианец, роден е и е израснал в Болоня, но семейството му живее в Сан Марино и наскоро баща му заяви, че не вижда причина фамилията да се мести в Монако.
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Снимки: Gettyimages