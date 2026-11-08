Левски се нареди в топ 8 по посещаемост в Лига Европа

Левски намери място в топ 8 по посещаемост в четвъртия кръг от основната фаза на Лига Европа. Това показват данните на специализираната платформа Football Meets Data, според които 23 301 зрители са наблюдавали победата на „сините“ с 1:0 срещу полския Ягелония на Националния стадион „Васил Левски“.

Българският гранд зае осмата позиция сред всички 18 домакински отбора в четвъртия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. По този показател Левски изпревари редица популярни клубове, сред които Ювентус, Селта, АЗ Алкмаар, Андерлехт, Кристъл Палас и Спарта (Прага), а пред “сините” са предимно отбори от топ 5 първенствата на Стария континент.

🏟️ Estádio da Luz wins the attendance race in 🟠 UEL MD4: 53,851 for 🇵🇹 Benfica v 🇵🇱 Lech Poznań. https://t.co/M9GIpdYvBN — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 6, 2026

На върха в класацията е португалският Бенфика, чийто двубой срещу Лех (Познан) е бил наблюдаван от 53 851 зрители. Следват Милан с 49 372 привърженици на срещата с Ференцварош и Селтик, който е събрал 44 394 души за домакинството си на Бешикташ.

Четвъртата позиция е за Съндърланд с 42 269 зрители срещу Динамо (Загреб). В първата шестица попадат още Реал Сосиедад с 30 878 и Байер (Леверкузен) с 28 758 зрители.

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Непосредствено пред Левски се нарежда френският Рен, чийто мач срещу Олимпиакос е привлякъл 27 276 души. Разликата между двата клуба е 3975 зрители. На последните места в класацията са срещите Торенсе - Арарат-Армения (1679 зрители) и Апоел (Беер Шева) – ОФИ Крит (1371).

Силната подкрепа на привържениците на Левски беше възнаградена и с победа на терена. „Сините“ надделяха над Ягелония с 1:0 след попадение на Стивън Стоянчов в 83-тата минута и записаха втория си пореден успех в Лига Европа.

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Снимки: Sportal.bg