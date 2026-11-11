Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Локомотив Авиа с тежко начало в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2026 | 20:40
  • 656
  • 0
Локомотив Авиа с тежко начало в "Чалъндж къп"

Бронзовият медалист в WINBET Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) започна с тежка загуба участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Играчите на Найден Найденов паднаха като гости на черногорския Будва с 0:3 (16:25, 16:25, 14:25) в първия мач помежду им от 1/32-финалите на турнира, игран тази вечер пред около 200 зрители.

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (18 ноември) от 18,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски". Пловдичани трябва да гонят задължителна победа с какъвто и да е резултат, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм.

Единственият, който се представи на добро ниво за Локомотив, беше Жулиен Георгиев, който завърши с 16 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +12).

За домакините от Будва Воин Чачич (7 аса!, 53% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +13) и Аугусто Колито (1 блок и 70% ефективност в атака - +12) реализираха съответно 17 и 15 точки за победата.

БУДВА (БУДВА, ЧЕРНА ГОРА) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 3:0 (25:16, 25:16, 25:14)

БУДВА: Александър Бутко 5, Аугусто Колито 15, Воин Чачич 17, Вук Станойевич 8, Гойко Чук 9, Лука Бабич 1 - Лазар Мочич-либеро (Никола Радонич, Филипп Милосавлиевич, Вукота Целебич)

Старши треньор: МИЛОШ МАРКОВИЧ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Мартин Наков, Жулиен Георгиев 16, Мартин Мечкаров 6, Тодор Димитров 3, Кирил Колев 5, Александър Николов 3 - Мартин Иванов-либеро (Александър Литов, Трифон Лапков)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Никола Гърбич: С новия календар играчите ще бъдат като зомбита

Никола Гърбич: С новия календар играчите ще бъдат като зомбита

  • 11 ное 2026 | 21:08
  • 184
  • 0
Владо Николов: Новият календар на FIVB ще убие волейбола!

Владо Николов: Новият календар на FIVB ще убие волейбола!

  • 11 ное 2026 | 20:55
  • 514
  • 0
Бърдаров, Казийски и Халкбанк на полуфинал за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче

Бърдаров, Казийски и Халкбанк на полуфинал за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче

  • 11 ное 2026 | 19:16
  • 1531
  • 0
Пари Волей на Силвано Пранди загуби финала за Суперкупата на Франция

Пари Волей на Силвано Пранди загуби финала за Суперкупата на Франция

  • 11 ное 2026 | 18:21
  • 530
  • 0
Красимир Миронов: ЦСКА си е ЦСКА, но ние във всеки мач излизаме за победа

Красимир Миронов: ЦСКА си е ЦСКА, но ние във всеки мач излизаме за победа

  • 11 ное 2026 | 17:24
  • 1258
  • 0
Николай Желязков: Трябва да подобрим началния удар, контузените се завръщат за битката с Младост

Николай Желязков: Трябва да подобрим началния удар, контузените се завръщат за битката с Младост

  • 11 ное 2026 | 16:13
  • 1206
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 17512
  • 30
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 51684
  • 256
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 11465
  • 38
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 12167
  • 32
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 13290
  • 40
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 6873
  • 7