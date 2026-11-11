Локомотив Авиа с тежко начало в "Чалъндж къп"

Бронзовият медалист в WINBET Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) започна с тежка загуба участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Играчите на Найден Найденов паднаха като гости на черногорския Будва с 0:3 (16:25, 16:25, 14:25) в първия мач помежду им от 1/32-финалите на турнира, игран тази вечер пред около 200 зрители.

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (18 ноември) от 18,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски". Пловдичани трябва да гонят задължителна победа с какъвто и да е резултат, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм.

Единственият, който се представи на добро ниво за Локомотив, беше Жулиен Георгиев, който завърши с 16 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +12).

За домакините от Будва Воин Чачич (7 аса!, 53% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +13) и Аугусто Колито (1 блок и 70% ефективност в атака - +12) реализираха съответно 17 и 15 точки за победата.

БУДВА (БУДВА, ЧЕРНА ГОРА) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 3:0 (25:16, 25:16, 25:14)

БУДВА: Александър Бутко 5, Аугусто Колито 15, Воин Чачич 17, Вук Станойевич 8, Гойко Чук 9, Лука Бабич 1 - Лазар Мочич-либеро (Никола Радонич, Филипп Милосавлиевич, Вукота Целебич)

Старши треньор: МИЛОШ МАРКОВИЧ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Мартин Наков, Жулиен Георгиев 16, Мартин Мечкаров 6, Тодор Димитров 3, Кирил Колев 5, Александър Николов 3 - Мартин Иванов-либеро (Александър Литов, Трифон Лапков)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

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