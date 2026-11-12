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Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
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Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

На 11 ноември 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Д., на 42 г., за това, че на 30.09.2026 г. в гр. Пловдив като помагач умишлено е улеснил Славчо Мегеров да убие Илиян Филипов. Това съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Обрат за убийството на Илиян Филипов
Обрат за убийството на Илиян Филипов

Убийството е извършено предумишлено - престъпление по чл.116, ал.1, т.9 вр. чл.115 вр. чл.20, ал.4 вр. ал.1 от НК. А.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов
Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов

Това е втори обвиняем по досъдебното производство. На 1 октомври 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив привлече към наказателна отговорност Мегеров, на 51 г., за това, че на 30.09.2026 г. в гр. Пловдив умишлено е умъртвил Филипов, на 53 г., като убийството е извършено предумишлено. По делото се извършват действия по разследването.

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